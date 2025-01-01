edición general
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros

Madrid abre becas de FP en centros privados y permite acceso a familias con rentas de hasta 144.000 euros anuales.

powernergia #2 powernergia
Dinero público para centros privados, por eso ahora hay FPs que valen 6000€/año.

Es el modelo, para esto y para todo.
manuelpepito #1 manuelpepito *
No sé dónde está el problema, en Madrid gobierna el PP, que gobierna para los ricos, entiendo que la mayoría es gente rica.

#2 Es la política del PP, esquilmar el estado para que sus amigos se hagan ricos.
#6 rekus
Lo bonito de Madrid es que parecen estar todos de acuerdo: La derecha quiere echar a la gente humilde y dicha gente, a tenor de los resultados electorales, quiere ser expulsada.
Dene #3 Dene
Las mejores becas, las de Madrizz
victorjba #8 victorjba
Hood Robin de manual.
#5 Suleiman
Deberían cambiar el nombre de becas a privilegios.
reivaj01 #4 reivaj01
Pasatiempo para el verano

Componga una frase de 4 palabras con los siguientes elementos:

Segunda persona del plural del imperativo del verbo disfrutar + preposición que denota posesión o pertenencia + pronombre personal átono neutro de complemento directo + participio pasado del verbo votar
The_Ignorator #7 The_Ignorator
Paguitas para centros privados mientas se deteriora lo privado: saqueo institucional
