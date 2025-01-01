·
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
Madrid abre becas de FP en centros privados y permite acceso a familias con rentas de hasta 144.000 euros anuales.
etiquetas
apertura
becas
madrid
fp
academias
privadas
rentas
altas
26
6
0
K
202
actualidad
8 comentarios
#2
powernergia
Dinero público para centros privados, por eso ahora hay FPs que valen 6000€/año.
Es el modelo, para esto y para todo.
3
K
34
#1
manuelpepito
*
No sé dónde está el problema, en Madrid gobierna el PP, que gobierna para los ricos, entiendo que la mayoría es gente rica.
#2
Es la política del PP, esquilmar el estado para que sus amigos se hagan ricos.
2
K
28
#6
rekus
Lo bonito de Madrid es que parecen estar todos de acuerdo: La derecha quiere echar a la gente humilde y dicha gente, a tenor de los resultados electorales, quiere ser expulsada.
1
K
24
#3
Dene
Las mejores becas, las de Madrizz
1
K
22
#8
victorjba
Hood Robin de manual.
0
K
14
#5
Suleiman
Deberían cambiar el nombre de becas a privilegios.
0
K
13
#4
reivaj01
Pasatiempo para el verano
Componga una frase de 4 palabras con los siguientes elementos:
Segunda persona del plural del imperativo del verbo disfrutar + preposición que denota posesión o pertenencia + pronombre personal átono neutro de complemento directo + participio pasado del verbo votar
0
K
11
#7
The_Ignorator
Paguitas para centros privados mientas se deteriora lo privado: saqueo institucional
0
K
10
