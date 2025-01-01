edición general
1 meneos
42 clics

Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina

Se recoge el momento en el que un buque del servicio de guardacostas chino choca contra un destructor chino, al intentar desviar el rumbo de un patrullero de la armada filipina.

| etiquetas: armada , china , filipina
1 0 0 K 10 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
Artillero #1 Artillero
Aquí el estado en el que ha quedado el patrullero chino.  media
0 K 10

menéame