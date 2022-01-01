La UE quiere escanear tus mensajes privados y fotos

El Gobierno de España actualmente apoya la nueva propuesta de "Control de Chats" obligaría a escanear todas las comunicaciones digitales privadas, incluidos los mensajes y fotos cifrados. Esto amenaza los derechos fundamentales a la intimidad y la seguridad digital de todos los ciudadanos de la UE. Escribe a nuestros europarlamentarios para pedirles que se opongan en la votación.
"Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen". Ahí está la trampa que afecta a todo el capítulo III del Título I de la Constitución.
Artículo 18
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Artículo 7
Respeto de la vida privada y familiar
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.
Pasa lo mismo que con los tratados internacionales que tiene un rango superior a cualquier ley española incluída la propia constitución
Pernando BARRENA ARZA - EH BILDU
Jaume ASENS LLODRÀ - Movimiento Sumar
Estrella GALÁN - Movimiento Sumar
Vicent MARZÀ IBÁÑEZ - Compromís
Ana MIRANDA PAZ - Bloque Nacionalista Galego
Irene MONTERO - PODEMOS
Diana RIBA I GINER - Esquerra Republicana de Catalunya
Isabel SERRA SÁNCHEZ - PODEMOS
El cifrado extremo a extremo no se puede romper, por lo que piden a los proveedores de mensajería añadir puertas traseras.
Pego aquí un párrafo del comunicado que el año pasado presentó el partido pirata:
"El hecho de que los ministros del Interior de la UE quieran eximir a los agentes de policía, soldados, oficiales de inteligencia e incluso a sí mismos del escaneo de control del chat demuestra que saben exactamente cuán poco confiables y peligrosos son los algoritmos de espionaje que quieren desatar sobre nosotros los ciudadanos"
