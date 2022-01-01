La UE quiere escanear tus mensajes privados y fotos

El Gobierno de España actualmente apoya la nueva propuesta de "Control de Chats" obligaría a escanear todas las comunicaciones digitales privadas, incluidos los mensajes y fotos cifrados. Esto amenaza los derechos fundamentales a la intimidad y la seguridad digital de todos los ciudadanos de la UE. Escribe a nuestros europarlamentarios para pedirles que se opongan en la votación.