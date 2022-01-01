edición general
La UE quiere escanear tus mensajes privados y fotos

El Gobierno de España actualmente apoya la nueva propuesta de "Control de Chats" obligaría a escanear todas las comunicaciones digitales privadas, incluidos los mensajes y fotos cifrados. Esto amenaza los derechos fundamentales a la intimidad y la seguridad digital de todos los ciudadanos de la UE. Escribe a nuestros europarlamentarios para pedirles que se opongan en la votación.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Joder estos chinos y su falta de respeto a la privacidad ...
Wir0s #37 Wir0s
#3 Pero esto es por nuestro bien, no por que sean malvados como los chinos :roll:
javibaz #1 javibaz
Eso va en contra de la constitución.
gitamon #4 gitamon
#1 qué constitución?
#9 diablos_maiq
#4 esa que habla de derecho a la vivienda y otras cosas imaginarias.
#19 intotheflow
#9 Hay que leerse el artículo 53 de la constitución y aprender a diferenciar los derechos fundamentales de los programáticos.
"Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen". Ahí está la trampa que afecta a todo el capítulo III del Título I de la Constitución.
#28 diablos_maiq
#19 pues eso: imaginarias
jonolulu #13 jonolulu *
Constitución Española de 1978

Artículo 18

...

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.


Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Artículo 7

Respeto de la vida privada y familiar

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.

Dene #27 Dene
#4 la que tengo aqui colgada!!
Aergon #30 Aergon
#4 La que tratan como si fuese una puta que se follan por turnos.
Aokromes #8 Aokromes
#1 como si a la ue le importase la constitucion española.
xeldom #11 xeldom
#1 La constitución está por debajo de la legislación de la UE, es la primera condición para entrar en ella.

Pasa lo mismo que con los tratados internacionales que tiene un rango superior a cualquier ley española incluída la propia constitución
Aergon #32 Aergon
#11 Entonces la ue es inconstitucional y la entrada de este reino en ella fue algo fraudulento totalmente fuera de la ley.
Sandman #12 Sandman
#1 Pues se cambia; no sería la primera ni la segunda vez que se hace para amoldarla a una normativa internacional.
juliusK #17 juliusK
#1 ...eso se lo explicas al segurata del check in en USA, Australia, Alemania (si pareces magrebí) y, en definitiva, en cualquier país donde tú entrada dependa de un policía, cuando te piden el móvil y la contraseña. Seguro que te puedes negar, tan seguro como que, con suerte, te embarcan en el siguiente avión de vuelta y digo con suerte porque otros han tenido que esperar varias semanas gozando del sistema penitenciario yankee. Si quieres mantener tú intimidad y tú privacidad no atravieses tus fronteras o no tengas paratos o borra, borra como si no hubiese mañana. Estás avisao.
PsySkeletor #23 PsySkeletor
#17 llévate un teléfono tobto. Con agenda de teléfonos y listo.

Realmente necesitas el en art phone para todo ?
Si es así, llévatelo pelado, formateado y cuando estés allí, tiras de una copia de seguridad y santas pascuas.
Aergon #33 Aergon *
#23 Primero fueron a por la privacidad y nadie se opuso porque no tenían nada que ocultar. Luego fueron a por todos plantabando pruebas falsas en sus móviles pero ya era tarde para protestas porque todo el mundo podía acabar siendo culpado y silenciado.
juliusK #36 juliusK
#23 ojo con los nombres en la agenda... Anécdota real de bote: hace unos años las devotas de mi pueblo organizaron un viaje a Tierra Santa. Entre ellas había una que se apellidaba "Alamán" y era (muy) rubia natural y con los ojos (muy) azules. Obsérvese que he escrito alamán y no alemán. La señora todavía recuerda las 3 horas angustiosas que pasó en una habitación del aeropuerto intentando explicarles a unos funcionarios, que no hablaban castellano (ni ella apenas inglés), porque…   » ver todo el comentario
#5 rbrn
Poco a poco van intentándolo, hasta que lo consigan. Hace no mucho tuve una discusión tremenda porque ya hay gente que lo empieza a ver con buenos ojos....
Veelicus #14 Veelicus
#5 no me extraña que cada vez mas gente lo vea con buenos ojos porque cada vez mas gente es imbecil perdida, que podemos esperar de una generacion que la unica "musica" que ha escuchado es regeton.
#25 rbrn
#14 Estoy hablando de gente en torno a los 50...
Veelicus #26 Veelicus
#25 son los que permitieron que sus hijos e hijas escuchasen esa basura de musica, ellos disfrutaron de las mejores decadas musicales de la historia y sus hijos de la peor
#24 Selection *
Nombro por aquí a los supuestos "buenos" que parece que van a apoyar esto, basándome en que sus organizaciones también apoyaron el Digital Services Act en 2022, que es otra puñetera mierda de medida:

Pernando BARRENA ARZA - EH BILDU
Jaume ASENS LLODRÀ - Movimiento Sumar
Estrella GALÁN - Movimiento Sumar
Vicent MARZÀ IBÁÑEZ - Compromís
Ana MIRANDA PAZ - Bloque Nacionalista Galego
Irene MONTERO - PODEMOS
Diana RIBA I GINER - Esquerra Republicana de Catalunya
Isabel SERRA SÁNCHEZ - PODEMOS
Salfumanchupamelatonina #2 Salfumanchupamelatonina
Pero es por nuestro bien.
quitamelpiedencima #20 quitamelpiedencima *
Sinceramente creía que esto era una noticia de elmundotoday, pero no.

El cifrado extremo a extremo no se puede romper, por lo que piden a los proveedores de mensajería añadir puertas traseras.

Pego aquí un párrafo del comunicado que el año pasado presentó el partido pirata:

"El hecho de que los ministros del Interior de la UE quieran eximir a los agentes de policía, soldados, oficiales de inteligencia e incluso a sí mismos del escaneo de control del chat demuestra que saben exactamente cuán poco confiables y peligrosos son los algoritmos de espionaje que quieren desatar sobre nosotros los ciudadanos"
ContinuumST #15 ContinuumST
Pues suerte con ello, van a tener a 450 millones de posibles delincuentes, venga... 449 millones, un millón pasará el filtro de moralidad, ética y buenas costumbres. Jajajajaja.
Dene #31 Dene
Si todos los ciudadanos de la UE incluyen sistemáticamente en sus mensajes palabras clave que hagan gastar recursos en analizar y analizar, en 3 semanas lo eliminan. Todo el mundo debería incluir en sus mensajes palabras como "bomba", "virus", "pandemia",etc etc. y a saturar el sistema
alfre2 #22 alfre2
Paso por aquí para deciros que la batalla de la libertad en internet se perdió a finales de los '90, y volver a irme.

www.slashfilm.com/img/gallery/tron-legacy-set-interview-jeff-bridges/i
Jaime131 #6 Jaime131
Joder con la ultraderecha, cómo se las gasta. :troll:
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
Pues qué bien. Me vendría bien digitalizar unos álbumes antiguos. :troll:
Aokromes #10 Aokromes
#7 imaginate un grupo de cientos de miles de fotopollas :troll:
#35 astur365_628eed2f50e0f
Pero si ya no tenemos privacidad. Entre las rr.ss , foros , paginas de streaming y que le damos a acepto las condiciones sin mirar ya no nos queda un ápice . Porque la nube que pagamos para almacenar fotos tampoco ye nuestra ni segura
#34 omega7767
igual así nos enteramos donde estaba Mazón y donde están MtRajoy y el Señor X
PsySkeletor #21 PsySkeletor
Razón de más para pasar el
Smartphone y volver al teléfono tonto.
Y a quedar en directo.
#16 cocococo
Las nuevas generaciones aborregadas y acristaladas que viven dentro de la burbuja de los pijos se merecen eso y más. Aquí mismo en Menéame, por los comentarios, se nota que la gente ha cambiado bastante, pero a peor, gente ofendidita, intolerante. Ya casi que no merece la pena perder el tiempo aquí en Menéame ni en otros muchos sitios. La censura en Menéame que le impide a la gente poder hablar de lo que quiera sin que quede fundida a negativos es un ejemplo, o sea, gente que pone negativos en…   » ver todo el comentario
PsySkeletor #18 PsySkeletor
#16 te recomiendo tardigram.com

No tenemos downvote ;)
#29 cocococo
#18 No conocía ese sitio.
