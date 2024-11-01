edición general
21 meneos
22 clics
Jordi Évole llama a la "resistencia" ante los que "quieren cargarse la democracia": "Es momento de decirles: nos vais a tener delante"

Jordi Évole llama a la "resistencia" ante los que "quieren cargarse la democracia": "Es momento de decirles: nos vais a tener delante"

El periodista hace balance del delicado momento que atraviesa el mundo por el avance de la "ola" del fascismo: "Vivimos un momento donde casi siempre ganan los malos"

| etiquetas: periodismo , television
19 2 0 K 120 actualidad
14 comentarios
19 2 0 K 120 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 xaxipiruli
Lávate la boca antes de hablar de Manuel Carrasco y Manu Sánchez.

El resto de tu comentario morralla.
1 K 19
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
a ti y a quién más, Jordi, a quién más como tú van a tener delante? te recuerdo que decidiste descafeinar tu programazo de entrevistas pasando de entrevistar a gente con algo que decir, estuvieras de acuerdo o no, como Julio Anguita, por ejemplo, a, por ejemplo esta temporada, inaugurarla con gente que tiene tanto que decir y aportar contra el retroceso de la democracia como Manuel Carrasco o Manu Sánchez (presentador y "humorista" de Canal Sur que va de reconvertido al verdadero…   » ver todo el comentario
0 K 19
txillo #2 txillo
#1 la democracia es una mierda. Al menos la que he vivido toda mi vida. No es más que una oligarquía, una dictadura del capital, disfrazada de falsa libertad de elección.

Los poderosos controlan la opinión pública y ponen en los gobiernos a gente que está 4 u 8 años sin un plan a medio o largo plazo y sin consecuencias para las barbaridades que cometen.
5 K 35
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#2 Eso solo lo dices pq no has vivido como antes.

Como decia mi abuelo: solo hay dos cosas de cuyo valor te das cuenta solo cuando las pierdes; la salud y la libertad.

Y hablaba la experiencia.
4 K 51
makinavaja #9 makinavaja
#5 Yo he vivido bajo la dictadura, y desde luego esto es mejor, mucho mejor.,.. pero no es una democracia... como mucho una partitocracia, con partidos mantenidos por los lobbies económicos....
0 K 12
Djangology #10 Djangology
#5 Lo que indica que realmente los mecanismos de las democracias burguesas para ejercer control social y enriquecer a las clases más altas a costa de las más bajas es mucho más potente que en una dictadura fascista. Y denunciar esto no implica defender el franquismo que seguía siendo una mierda sostenida por los abuelos y padres de los hioputas que hoy manejan nuestra economía.
Más de cien muertos en la ultima ola de frío, la mayoría por no tener un techo donde pernoctar mientras el gobierno estimula a los rentistas se mierda. Esos no creo que tuvieran mucha salud y libertad.
0 K 7
silencer #14 silencer
#2 Como decía aquel, si la cultura te parece cara prueba la ignorancia y verás...

Si la democracia te parece una mierda, ya verás si consiguen imponernos una pseudodictadura neofascistoide del estilo a lo q estan montando en USA.
Santi y sus gorilones cogobernando España, ya veras ya...
0 K 11
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Entre tú, Harkon, NPC etc y vuestro continuo envío meneos dirigidos únicamente para soltar vuestra diatriba, la cosa cansa un poquito.
3 K 32
#6 Nusku
#3 Leerte dándote golpes de pecho y pidiendo moderación es para descojonarse.

El chiste se cuenta solo: consejos vendo que para mí no tengo.
0 K 11
Pertinax #8 Pertinax
#6 Los golpes de pecho se dan en otras circunstancias. Te estás confundiendo.
0 K 15
#11 Nusku
#8 Conociendo tu historial obsesivo de publicaciones es como ver a un pirómano quejarse del calor.
0 K 11
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Yo no doy la chapa en el primer comentario a cada envío. Creo debates. :roll:
0 K 15
#13 pirat
La tele miente, bastante
0 K 9
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Ánimo! Ve tu delante que que ya el resto si eso...:troll:
0 K 7

menéame