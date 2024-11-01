Jordi Évole: “Estoy orgulloso de que ‘Sidosa’ esté en los cines al lado de películas como ‘Torrente’ o ‘Mario Bros’"

El periodista celebra el éxito del documental en el que Eduardo Casanova habla sobre lo que significa tener VIH, a pesar de los prejuicios y los estigmas de la sociedad "Este es un tipo de cine alternativo que habla de un tema que no está en la agenda de ningún medio, y que esto esté al lado de películas comerciales y blockbusters es un triunfo”, dice Évole.