Jordi Évole: “Estoy orgulloso de que ‘Sidosa’ esté en los cines al lado de películas como ‘Torrente’ o ‘Mario Bros’"

El periodista celebra el éxito del documental en el que Eduardo Casanova habla sobre lo que significa tener VIH, a pesar de los prejuicios y los estigmas de la sociedad "Este es un tipo de cine alternativo que habla de un tema que no está en la agenda de ningún medio, y que esto esté al lado de películas comerciales y blockbusters es un triunfo”, dice Évole.
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1 - El VIH aunque no haya dejado de ser un problema, no tiene nada que ver con la condena a muerte que suponía hace unos años
2 - A la gente le importa una mierda la vida u opinión de Casanova. Si no se fumase las subvenciones (no digo que literalmente se las fume) la gente solo le conocería como el niño pijo de Aída. No es nadie relevante en nada, solo un cantamañanas con mucho ego y ganas de casito.