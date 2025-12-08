·
·
Jolla Phone: así es el nuevo smartphone con sello europeo que pasa de iOS y Android
Este móvil tiene al sistema operativo Linux como gran atractivo, así como un interesante botón físico relacionado con la privacidad.
jolla
smartphone
europa
tecnología
#2
mancebador
Y el que no se va a comprar nadie (o casi nadie).
41
#4
Africano
#2
el precio no tiene nada que ver. Si el producto es de alta calidad la gente paga lo que sea, como por ejemplo iPhone o pixel
20
#5
yarkyark
#2
Eso depende de si tiene compatibilidad de aplicaciones android.
12
#6
Supercinexin
#5
Y de si por menos precio puedes tener un Xiaomi o incluso un Samsung.
20
#9
Aokromes
#5
teniendo linux como base ningun problema en ejecutar apks, otra cosa es que todas funcionen y que las de banca y mensajeria instantanea funcionen.
35
#10
Garbns
#9
ya.. y que las apps de seguridad obligatorias de empresas tb...
Al final te quedas un grupo de futuribles clientes de 4 gatos
10
#12
Aokromes
#10
a, a mi si una empresa me dice que me instale una aplicacion en MI movil puede esperar sentado, que me den ellos el movil, no pienso usar MI movil para entrar en SU empresa.
10
#17
Garbns
#12
digo en un móvil de empresa, para correos, datos comprometidos y tal..
10
#19
Aokromes
#17
pues, una empresa con mas razon tendria que dar soporte a telefonos moviles fuera de las zarpas de israel.
18
#8
Aokromes
#2
hay mucha gente (yo incluido) que quiere huir de android e ios.
18
#15
mancebador
#8
#14
Fijaos que lo dudo mucho. Ya han existido alternativas a Android e IOS y, casualmente, se despeñaron.
10
#11
miraqueereslinda
#2
pienso lo mismo. Una cosa es el postureo de ir contracorriente y otra muy distinta ir realmente en contra.
Algunos, como Eduardo Casanova, lo llevan al extremo. En el mismo programa en que le tocaba la "pichurra" (sin ser acoso para nada, faltaría más) a Broncano, reivindicaba que los artistas no se atreven a manifestarse en contra del genocidio en Gaza por miedo a la cancelación. Y lo dice después de meses de dar la turra por parte de los mismos las 24 horas, aprovechando…
» ver todo el comentario
8
#14
Malinke
#2
si fuera a comprar tfno de un precio similar, este tendría muchas papeletas.
11
#3
Africano
Es una joya
20
#7
nemeame
El sistema operativo Sailfish es la evolución de MeeGo, creado por Nokia para competir contra Android e iOS y lanzado con el Nokia N9, que fue su primer y último smartphone decente. Lamentablemente ninguno de los dos es software libre y a estas alturas de la película poco novedoso tiene que ofrecer
en.wikipedia.org/wiki/Sailfish_OS
20
#16
ghotam
Si no tiene whatsapp no tiene futuro
13
#18
Aokromes
#16
segun la web de
#1
puede instalar apks.
10
#1
el.dani.el
Pre-venta:
commerce.jolla.com/products/jolla-phone-preorder
Nota de prensa:
jolla.com/content/uploads/2025/12/Jolla_Phone_Press_Release_8-12-2025_
#13
CharlesBrowson
gÑE por ahora, espero que vaya evolucionando la cosa
