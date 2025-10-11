edición general
Jim Farley, CEO de Ford: “China es la potencia de la industria de los vehículos eléctricos; ni Tesla ni GM ni Ford representan una competencia real con lo que hemos visto allí”

“El éxito de China es por una buena razón: ofrece una gran innovación a un coste muy bajo. Hay cientos de empresas, todas patrocinadas por sus gobiernos locales, por lo que reciben enormes subsidios. Son marcas nuevas. Es BYD, Geely y empresas como Nio y Xiaomi. Muchas de las cuales nunca antes habían estado en el negocio automotriz y eso les supone una gran ventaja”.

Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 Lo de regar con millones a las empresas en Europa y EEUU en qué capítulo lo cuentas?
Porque tenemos ejemplos muy claros como Arcelor Mittal España con sede en Luxemburgo

Las ayudas recibidas por ArcelorMittal el año pasado casi triplicaron las obtenidas en el ejercicio anterior (2022), cuando sumaron algo más de 38,08 millones. A lo largo de la serie estadística del Ministerio de Hacienda, que se remonta a 2017, las subvenciones otorgadas a la multinacional con sede en Luxemburgo han

…
ElBeaver #9 ElBeaver
#8 No sé si eres consciente de la magnitud de la financiación china a sus industrias, en este caso la automovilística. Partiendo de cero, China ha invertido al menos 230.800 millones de dólares. En la última década, la industria de vehículos eléctricos (VE) ha recibido un importante apoyo gubernamental, incluyendo subsidios y políticas que favorecen a los fabricantes nacionales de automóviles. Esta cifra representa únicamente el gasto público en el sector de los VE y no incluye una inversión más amplia en toda la industria automotriz, que constituye una parte esencial de la actividad manufacturera y económica general del país.
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 entonces antes estaba bien la deslocalización de las empresas hacia China por sus leyes medioambientales y laborales más laxas que las europeas o norteamericanas pero ahora que China riega a sus empresas con dinero ya no gusta?
ElBeaver #13 ElBeaver
#10 No tiene nada que ver con subsidiar a una industria para que elimine a sus competidores y monopolice el mercado. El petróleo, en su mayoría, proviene de regiones donde su extracción genera un impacto ambiental devastador que persiste durante cientos de años. Retomando tu argumento, la industria automotriz china comenzó gracias a las inversiones occidentales, las cuales buscaban también abastecer al mercado local, compuesto por 1,500 millones de personas que requerían vehículos en un país que se desarrollaba rápidamente. Además, prácticamente todas las industrias se abastecen de componentes provenientes de cadenas de suministro globales, no exclusivamente de un solo país.
#2 Pixmac *
Son muy pesaditos y mentirosos. Todas las empresas europeas reciben miles de millones en ayudas. Las empresas chinas son muy competitivas al controlar toda su cadena de suministro, que la gran mayoría de componentes son de desarrollo y fabricación interna. Hay muchos fabricantes chinos de coches eléctricos pero es algo habitual cuando hay un nuevo producto, que cuando se abre un nuevo mercado aparecen muchas nuevas empresas que van desapareciendo cuando el mercado madura y no han llegado a…
azathothruna #4 azathothruna
#2 Ford, fundada por un fascista de mierda, acabada por unos chinos.
Poetico.
#5 Tecar
#2 No te engañes y no engañes al personal.
No se puede comparar lo que reciben las empresas europeas con el modelo productivo chino basado en el patrocinio gubernamental.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 comunismo vs capitalismo

Otra cosa es que los capitalistas se aprovechasen del comunismo de China durante lustros por sus condiciones laborales y medioambientales y ahora lloren porque China subvenciona a sus empresas y no se pueda competir
Asimismov #12 Asimismov
#5 fábricas regaladas, ertes a los trabajadores, perdonado el dieselgate, cambio de las normativas sobre vehículos, aranceles a vehículos eléctricos ... y luego son los chinos quienes están subvencionados.
Es que hay que reírse.
ElBeaver #7 ElBeaver
#2 ¿Por qué no dices la verdad? La realidad es que el PCC ha quemado cientos de miles de millones para crear una industria desde cero y, hasta el día de hoy, sigue quemando cientos de miles de millones para evitar que esas empresas colapsen. Están vendiendo por debajo del costo actualmente con el objetivo de destruir a sus competidores, mientras el gobierno chino continúa inyectando dinero para que puedan lograrlo. Esto genera una distorsión en el mercado global, afectando a empresas de otros países que no pueden competir con esos precios artificiales.
Ed_Hunter #11 Ed_Hunter
#2 ¿Qué tiene que ver la industria automotriz europea con la de USA? Habla el CEO de una empresa americana y habla de otras empresas americanas, como General Motors, que ni tiene presencia en Europa, y de Tesla.
azathothruna #3 azathothruna
Algo me dice que va a haber contrabando de carros chinos a gringolandia incentivada por los mismos gringos.
Quien va a querer ir en las carretas de Ford?
Yepyop #1 Yepyop
Van tarde.
