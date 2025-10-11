Jim Farley, CEO de Ford: “China es la potencia de la industria de los vehículos eléctricos; ni Tesla ni GM ni Ford representan una competencia real con lo que hemos visto allí”

“El éxito de China es por una buena razón: ofrece una gran innovación a un coste muy bajo. Hay cientos de empresas, todas patrocinadas por sus gobiernos locales, por lo que reciben enormes subsidios. Son marcas nuevas. Es BYD, Geely y empresas como Nio y Xiaomi. Muchas de las cuales nunca antes habían estado en el negocio automotriz y eso les supone una gran ventaja”.
| etiquetas: jim farley , comunismo , ceo , ford , china , competencia , xiaomi , tesla
Porque tenemos ejemplos muy claros como Arcelor Mittal España con sede en Luxemburgo
Las ayudas recibidas por ArcelorMittal el año pasado casi triplicaron las obtenidas en el ejercicio anterior (2022), cuando sumaron algo más de 38,08 millones. A lo largo de la serie estadística del Ministerio de Hacienda, que se remonta a 2017, las subvenciones otorgadas a la multinacional con sede en Luxemburgo han
… » ver todo el comentario
Poetico.
No se puede comparar lo que reciben las empresas europeas con el modelo productivo chino basado en el patrocinio gubernamental.
Otra cosa es que los capitalistas se aprovechasen del comunismo de China durante lustros por sus condiciones laborales y medioambientales y ahora lloren porque China subvenciona a sus empresas y no se pueda competir
Es que hay que reírse.
Quien va a querer ir en las carretas de Ford?