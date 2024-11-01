Jesus Simulator: el simulador que te permite hacer milagros

Y es que el género de simuladores nos ha permitido cumplir nuestras fantasías más ocultas: desde ser un piloto de avión o conducir camiones, hasta causar terror como una cabra. Pero Jesus Simulator propone un videojuego en el que tomes el control de Jesús, viviendo algunos de los eventos más importantes de su historia y vida. O al menos esa es la idea, porque lo que dejan el tráiler y las primeras descripciones es la impresión de un título con más potencia para crear memes que para despertar la fe.