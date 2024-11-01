edición general
Jesús Sanz, el arzobispo del odio que añora la Reconquista desde Covadonga

El prelado de Oviedo ha arremetido contra los “ecolojetas”, ha defendido el Valle de los Caídos, tildado de “rifirrafe” el genocidio en Gaza o pedido el final del Gobierno de “saunas y prostíbulos”. Sanz también tuvo palabras contra los “matarifes de la eutanasia”, denunció la Ley de Memoria Democrática por “levantar muros que nos separan, trincheras que nos enfrentan reabriendo heridas” y calificó al Estado democrático como “una república de banana malhadada rompiendo la convivencia”. Sanz ha calificado de “rifirrafe” el genocidio de Gaza.

Desideratum
Menudo saco de mierda purulenta es este hijo de padre desconocido.

¿Y estos fariseos impenitentes son los buenos cristianos y la gente de bien?

¿Estas máquinas desquiciadas de difusión de odio masivo?

Ya está tardando la conferencia episcopal de quitarse de enmedio a este tsunami de miseria y animadversión.

makinavaja
#1 La conferencia episcopal, en el fondo y a veces en la forma, son compañeros, coño!!!! xD xD xD

Thornton
#1 Y a este le pagamos el sueldo entre todos los españoles, habiendo sido elegido por el jefe de estado de un país extranjero llamado Vaticano.

MiguelDeUnamano
Así, mientras la gran mayoría de los obispos avalaba el histórico acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Iglesia para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical, Jesús Sanz se desmarcaba en una polémica Tercera en ABC, en la que criticaba el acuerdo vinculante para abonar indemnizaciones a través del Defensor del Pueblo. “El Gobierno marca el precio, señala al pagador y elige al árbitro”, lamentaba el prelado, que calificaba el acuerdo de “arma de distracción masiva”.

La entradilla se queda corta de espacio para ennumerar los despropósitos, por no llamarlos de otra manera, de este tipejo:


manbobi
#3 Pero quién es este siniestro :-S

XtrMnIO
Jesucristo hibiese vomitado al conocer a esta mala persona.

HeilHynkel
Me juego un café a que este, de haber estado en Covadonga, estaba de coadjutor con Oppas.

Gandark_S1rk
Covadonga es un sitio en el que deberia aplicarse la ley d ememoria democratica y cerrarlo para siempre

#8 Tailgunner
#2 por qué?


