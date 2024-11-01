Jesús Sanz, el arzobispo del odio que añora la Reconquista desde Covadonga

El prelado de Oviedo ha arremetido contra los “ecolojetas”, ha defendido el Valle de los Caídos, tildado de “rifirrafe” el genocidio en Gaza o pedido el final del Gobierno de “saunas y prostíbulos”. Sanz también tuvo palabras contra los “matarifes de la eutanasia”, denunció la Ley de Memoria Democrática por “levantar muros que nos separan, trincheras que nos enfrentan reabriendo heridas” y calificó al Estado democrático como “una república de banana malhadada rompiendo la convivencia”. Sanz ha calificado de “rifirrafe” el genocidio de Gaza.
¿Y estos fariseos impenitentes son los buenos cristianos y la gente de bien?
¿Estas máquinas desquiciadas de difusión de odio masivo?
Ya está tardando la conferencia episcopal de quitarse de enmedio a este tsunami de miseria y animadversión.
La entradilla se queda corta de espacio para ennumerar los despropósitos, por no llamarlos de otra manera, de este tipejo:
