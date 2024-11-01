edición general
Jeffrey Epstein planeó crear un acervo genético 'superior' como Hitler [ENG]

El delincuente sexual Jeffrey Epstein supuestamente tuvo una niña con una de sus víctimas menores de edad, según revelan los últimos archivos publicados por el Departamento de Justicia. Según los informes, la bebé le fue arrebatada a su madre minutos después de su nacimiento, ya que Epstein supuestamente estaba tratando de construir un acervo genético superior “.” Según los documentos publicados recientemente, Epstein según los informes, tuvo un bebé con una de sus víctimas alrededor de 2002, cuando la mujer tendría 16 o 17 años.

Cantro #3 Cantro
Bueno, ahora entendemos más por qué le daba largas a Musk, pero menos por qué le hacía carantoñas a Trump

azathothruna #2 azathothruna
O sea que por eso reunio a lo mas granado de la humanidad :shit: :troll: :wall:

Furiano.46 #4 Furiano.46 *
Claro, como él que era un ente superior: un superior hijo de la gran puta! Menos mal que está muerto....

beltzak #5 beltzak
Creo recordar que estaba castrado según el antiguo documental de Netflix, ¿no? Me lo habré imaginado igual…

A ver si alguien me corrige si lo ha visto no hace mucho.


