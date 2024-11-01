Jeffrey Epstein planeó crear un acervo genético 'superior' como Hitler [ENG]

El delincuente sexual Jeffrey Epstein supuestamente tuvo una niña con una de sus víctimas menores de edad, según revelan los últimos archivos publicados por el Departamento de Justicia. Según los informes, la bebé le fue arrebatada a su madre minutos después de su nacimiento, ya que Epstein supuestamente estaba tratando de construir un acervo genético superior “.” Según los documentos publicados recientemente, Epstein según los informes, tuvo un bebé con una de sus víctimas alrededor de 2002, cuando la mujer tendría 16 o 17 años.