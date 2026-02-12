Jeff Bezos rompe el monopolio espacial de Musk en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo

Esta tarde, Amazon ha entrado de golpe en este mercado estratégico con el lanzamiento, desde el centro espacial de Kourou (Guayana Francesa), gestionado por Arianespace, de la primera constelación de Leo (antes Kuiper). Esta carrera, en la que aún no figura Europa en los primeros puestos, rompe el monopolio de Musk y reduce la brecha digital en entornos desfavorecidos, pero también deja un cielo saturado de aparatos que se convierten en basura espacial una vez que caducan e impiden el seguimiento de observaciones científicas. China también ha..