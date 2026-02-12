edición general
Jeff Bezos rompe el monopolio espacial de Musk en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo

Esta tarde, Amazon ha entrado de golpe en este mercado estratégico con el lanzamiento, desde el centro espacial de Kourou (Guayana Francesa), gestionado por Arianespace, de la primera constelación de Leo (antes Kuiper). Esta carrera, en la que aún no figura Europa en los primeros puestos, rompe el monopolio de Musk y reduce la brecha digital en entornos desfavorecidos, pero también deja un cielo saturado de aparatos que se convierten en basura espacial una vez que caducan e impiden el seguimiento de observaciones científicas. China también ha..

cocolisto #1 cocolisto
Van a poner el espacio que rodea la Tierra asqueroso perdido. No hay lugar donde llegue el hombre que no sea convertido en una escombrera.
salteado3 #2 salteado3
#1 No acabo de entender... ¿Cuando dejan de funcionar no caen? Resulta que lo que limita la vida útil de esos satélites es la cantidad de propelente que tienen para mantenerlos en órbita y resulta que aguantan solos indefinidamente en el cielo...
cocolisto #3 cocolisto
#2 Ni idea, me imagino que la fuerza de la gravedad tendrá algo que decir y no se que habrán previsto éstos merluzos, si es que han previsto algo. Se supone que al pasar la atmósfera se desintegran... Se supone {0x1f615}
Ovlak #4 Ovlak *
#2 los satélites en órbita baja acaban decayendo y reentrando en la atmósfera por efecto de la gravedad. Pero, en los últimos años, el capital privado está multiplicando exponencialmente el número de objetos en órbita con el fin de explotarla económicamente. Esto, a su vez, multiplica las probabilidades de colisión por una simple cuestión estadística. Y si uno o varios satélites colisionan, pueden provocar un efecto dominó que conviertan la órbita en intransitable, dejándonos bloqueados en la Tierra. Piensa que la colisión de un fragmento, por pequeño que sea, a las velocidades a las que transitan es catastrófico para cualquier otro objeto.

es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_de_Kessler
Bhuvaya #5 Bhuvaya *
#4 la cascada de ablación, condenados a no poder salir de nuestro propio planeta. Me suena a algo que los humanos podríamos hacer.
wata #7 wata
#4 Sería hasta poético que el propio Musk impida llegar a Marte por llenar de satélites a la Tierra.
#8 Semar80 *
#2 tardan años en caer, creo
Barney_77 #6 Barney_77 *
Ha lanzado unos cuantos satélites. Elon tiene más de 7000 y se los lanza el mismo. No ha roto ningún monopolio
