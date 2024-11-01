·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7568
clics
Pantomima full - ex - futbolista
5504
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
5756
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
7702
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
3413
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
más votadas
453
Un desliz mediático deja al descubierto la falsa bandera de la República de Azerbaiyán contra Irán (inglés)
275
Trump le dice a la CNN que no le importa si Irán se convierte en una democracia o no [ENG]
751
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
562
El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)
230
Iñaki Gabilondo necesita menos de un minuto para desarmar por completo la frase más repetida para blanquear a Franco
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
6
clics
El jefe del Pentágono advierte que el Mando Central del Ejército se prepara para un mínimo de 100 días de guerra
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que Irán se equivoca si cree que Estados Unidos no puede mantener una guerra por tiempo indefinido.
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
israel
3
0
0
K
50
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
50
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Un_señor_de_Cuenca
Por poder... también estuvieron años en Vietnam fundiendo pasta y destrozando el país para nada.
2
K
42
#3
Verdaderofalso
#1
Afganistán
2
K
47
#2
pcmaster
Los gUSAnos siempre están en una guerra o en otra, aunque siempre fuera de su país.
2
K
37
#4
MiguelDeUnamano
*
Irán se equivoca si cree que Estados Unidos no puede mantener una guerra por tiempo indefinido
Creo que eso no lo duda nadie, lo que está por ver es si EEUU es capaz de defender a Israel por un tiempo indefinido. Por lo que dicen sus aliados del golfo, a ellos no puede defenderlos.
0
K
15
#5
Spirito
Me parece que el Zanahorio es ya un cadáver político y me parece también que ésta es la banderilla que, toreando toreando, va a acabar con Imperio de EEUU.
De momento, Irán es el pais que le está haciendo frente totalmente.
Ya se verá si tras meses de guerra con Irán sigue tan gallito el yanqui o resulta desplumado.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Creo que eso no lo duda nadie, lo que está por ver es si EEUU es capaz de defender a Israel por un tiempo indefinido. Por lo que dicen sus aliados del golfo, a ellos no puede defenderlos.
De momento, Irán es el pais que le está haciendo frente totalmente.
Ya se verá si tras meses de guerra con Irán sigue tan gallito el yanqui o resulta desplumado.