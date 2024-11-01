edición general
3 meneos
6 clics
El jefe del Pentágono advierte que el Mando Central del Ejército se prepara para un mínimo de 100 días de guerra

El jefe del Pentágono advierte que el Mando Central del Ejército se prepara para un mínimo de 100 días de guerra

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que Irán se equivoca si cree que Estados Unidos no puede mantener una guerra por tiempo indefinido.

| etiquetas: irán , eeuu , israel
3 0 0 K 50 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 50 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Por poder... también estuvieron años en Vietnam fundiendo pasta y destrozando el país para nada.
2 K 42
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 Afganistán
2 K 47
#2 pcmaster
Los gUSAnos siempre están en una guerra o en otra, aunque siempre fuera de su país.
2 K 37
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
Irán se equivoca si cree que Estados Unidos no puede mantener una guerra por tiempo indefinido

Creo que eso no lo duda nadie, lo que está por ver es si EEUU es capaz de defender a Israel por un tiempo indefinido. Por lo que dicen sus aliados del golfo, a ellos no puede defenderlos.
0 K 15
Spirito #5 Spirito
Me parece que el Zanahorio es ya un cadáver político y me parece también que ésta es la banderilla que, toreando toreando, va a acabar con Imperio de EEUU.

De momento, Irán es el pais que le está haciendo frente totalmente.

Ya se verá si tras meses de guerra con Irán sigue tan gallito el yanqui o resulta desplumado.
0 K 9

menéame