El jefe del Estado Mayor insta a más británicos a prepararse para combatir ante la amenaza rusa

Tras Alemania y Francia, el Reino Unido también contempla ampliar el reclutamiento de jóvenes para servir en el Ejército. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estimó el lunes 15 de diciembre que “más británicos” tendrán que prepararse para luchar. Desde hace varias semanas, las autoridades subrayan la aparición de la amenaza de la guerra.
| etiquetas: reino unido , prepararse , guerra , rusia
Eso hacía inviable cualquier tipo de guerra por la disrupción que causaría en la economía.
Ahora ya estamos lo bastante "desenganchados" como para que sea posible.
Cómo se nota que ni ellos ni sus familias van a tocar el frente!
Los ingleses en los comentarios no parecen muy entusiasmados por que les manden al frente ruso.
¡Yuesei! ¡yuesei!