El jefe del Estado Mayor insta a más británicos a prepararse para combatir ante la amenaza rusa

Tras Alemania y Francia, el Reino Unido también contempla ampliar el reclutamiento de jóvenes para servir en el Ejército. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estimó el lunes 15 de diciembre que “más británicos” tendrán que prepararse para luchar. Desde hace varias semanas, las autoridades subrayan la aparición de la amenaza de la guerra.