El jefe del Estado Mayor insta a más británicos a prepararse para combatir ante la amenaza rusa

Tras Alemania y Francia, el Reino Unido también contempla ampliar el reclutamiento de jóvenes para servir en el Ejército. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estimó el lunes 15 de diciembre que “más británicos” tendrán que prepararse para luchar. Desde hace varias semanas, las autoridades subrayan la aparición de la amenaza de la guerra.

jonolulu #3 jonolulu
Entonces las sanciones han funcionado o no?
3
Gry #4 Gry
#3 Claro. ¿Tú has visto la lista de productos críticos que obteníamos de Rusia antes de la invasión de Ucrania?

Eso hacía inviable cualquier tipo de guerra por la disrupción que causaría en la economía.

Ahora ya estamos lo bastante "desenganchados" como para que sea posible.
1
Narmer #8 Narmer
#3 Sobre todo sacar a Rusia de Eurovisión; eso ha sido un torpedazo en la línea de flotación.
0
#10 VFR
#8 y lo que más les duele es que ellos fuera e israel dentro
0
#9 VFR
#3 claro, no has leído la cantidad de millones retenidos que no se le devolverán a rusia?
0
Ed_Hunter #13 Ed_Hunter
#3 todavía no, pero siguen el camino mostrado por USA en 1941: sancionar hasta que no les quede más remedio que declararte la guerra.
0
jdmf #5 jdmf
¡Qué ganas de guerra que tienen los políticos!
Cómo se nota que ni ellos ni sus familias van a tocar el frente!
3
kipper #12 kipper *
Habría que ver dónde va a ir a reclutarlos, los jóvenes ya no son tan tontos. Y si apuesta por el reclutamiento forzoso no le veo mucho futuro.
1
Gry #2 Gry *
En video: youtu.be/t8YJrZDLJB0

Los ingleses en los comentarios no parecen muy entusiasmados por que les manden al frente ruso.
0
tul #6 tul
#2 seguro que los hijos del señor este de la noticia no van, asi que porque va a querer nadie que sean sus hijos los que mueran a varios miles de km de su casa defendiendo los beneficios de la industria gringa?
0
manbobi #1 manbobi
Hasta que no avisen a los lisboetas no hay problema.
0
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Quieren guerra y al final tendrán una. :-(

¡Yuesei! ¡yuesei!
0
#11 VFR
#7 Uno ya la ha empezado
1

