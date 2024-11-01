JD Vance: "Iran iba a utilizar chalecos nucleares suicidas para matar decenas de miles de personas. Es por eso que tuvimos que atacar"

La última excusa agregara a la larga lista de razones para atacar Irán viene del vice presidente JD Vance donde ha indicado que es un ataque preventivo sobre la preocupación de "suicidas con chalecos capaces de matar decenas de miles de individuos", haciendo referencia al programa nuclear iraní.
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En la versión venezolana los de la cueva con clave y tesoros eran los propios gringos con Fort Knox. Después se dieron cuenta de que Trump y Elon Musk todavía no habían descubierto como entrar para "auditar" el oro y salieron rápido del país.
Abrete sesamo
Por eso habéis tenido que matar vosotros a ciento cincuenta niñas y a saber cuántos miles de civiles.
en.wikipedia.org/wiki/W54
Si nos vamos, en cambio, a alguno de los muchos meneos de bulos rusos, verás a muchos de tus contertulios tratando de cuadrar el círculo
¿Qué encontraremos en el de las plantillas calefactables explosivas? Pues exactamente lo descrito
Un poco,que ya veo que el viaje puede ser brutal.