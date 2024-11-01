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JD Vance: "Iran iba a utilizar chalecos nucleares suicidas para matar decenas de miles de personas. Es por eso que tuvimos que atacar"

La última excusa agregara a la larga lista de razones para atacar Irán viene del vice presidente JD Vance donde ha indicado que es un ataque preventivo sobre la preocupación de "suicidas con chalecos capaces de matar decenas de miles de individuos", haciendo referencia al programa nuclear iraní.

| etiquetas: jd vance , chaleco , nuclear , trump , iran
15 4 4 K 74 politica
21 comentarios
15 4 4 K 74 politica
Comentarios destacados:        
Feindesland #1 Feindesland *
Por no mencionar que estaban incubando huevos de dragón.

:palm:
12 K 172
#9 R2dC *
#1 Y una cueva enorme en la que guardan los tesoros de todo lo que roban, y que los gringos todavía no habían podido obtener la clave porque el libro en el que aparece está prohibido en 15 estados y en los restantes ya no tienen librerías públicas de calidad. Por eso iban a atacar groendlandia, pero luego se dieron cuenta de que esa versión no iba a estar en inglés y descartaron esa invasión.

En la versión venezolana los de la cueva con clave y tesoros eran los propios gringos con Fort Knox. Después se dieron cuenta de que Trump y Elon Musk todavía no habían descubierto como entrar para "auditar" el oro y salieron rápido del país.
2 K 31
JungSpinoza #16 JungSpinoza
#9 >> Y una cueva enorme en la que guardan los tesoros de todo lo que roban, y que los gringos todavía no habían podido obtener la clave

Abrete sesamo
0 K 11
#4 R2dC
Nota: La otra que he visto en cola ignora completamente que esta super gilipollez de argumento es la última que han usado para justificar el ataque a Irán.
4 K 59
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Irán Iba a tapar el sol con un burka gigante. Es por eso que tuvimos que atacar.
4 K 56
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre
esta escusa para la guerra no me la ví venir
3 K 48
Andreham #2 Andreham
Claro coño.

Por eso habéis tenido que matar vosotros a ciento cincuenta niñas y a saber cuántos miles de civiles.
3 K 32
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#2 alguien lleva la cuenta de las excusas de mierda para atacar Irán?
0 K 20
#20 R2dC
#13 Según mis últimos cálculos, la cantidad de excusas para atacar Irán, supera por varios ordenes de magnitud a la cantidad de tiroteos masivos diarios en colegios de disparos unidos.
0 K 9
Gry #10 Gry
Dice el país que creó una bomba nuclear que cabe en una mochila...
en.wikipedia.org/wiki/W54
2 K 26
reithor #15 reithor
Errónea, es un chaleco nu ce lar. Se dice nucelar.
1 K 21
#19 R2dC
#15 Mis disculpas, dejé la palabra en inglés. A ver si alguien lo puede editar :troll:
1 K 20
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Lo gracioso es que seguro que los OTANazis y sionazis le creen.
0 K 18
Cantro #12 Cantro
#7 entre esta noticia (que es duplicada) y la primera www.meneame.net/story/jd-vance-afirma-iran-podria-fabricar-chalecos-su, podemos ver la cantidad de "otanazis" dando la razón al mendrugo de Vance y esparciendo el bulo. En el momento de escribir esto, cero.

Si nos vamos, en cambio, a alguno de los muchos meneos de bulos rusos, verás a muchos de tus contertulios tratando de cuadrar el círculo

¿Qué encontraremos en el de las plantillas calefactables explosivas? Pues exactamente lo descrito
2 K 38
#3 Marisadoro
Defensa propia, de libro.
0 K 15
makinavaja #8 makinavaja
EEUU está alcanzando unos niveles de demencia increíbles...
0 K 13
fofito #21 fofito
Yo quiero un poco de lo que toman estos.
Un poco,que ya veo que el viaje puede ser brutal.
0 K 11
#11 DenisseJoel
Vaya, vaya, chalecos nucleares, lo mismo que decían los nazis.
0 K 11
#17 Toponotomalasuerte
La derecha son asquerosos subnormales en todas las partes del mundo. No se cómo hubo un día que compré toda su mierda.
0 K 10
Cometeunzullo #14 Cometeunzullo *
Menudo nivel intelectual el de la mayoría de estadounidenses que se tragarán estos vómitos sin rechistar.
0 K 10
Nokith #18 Nokith
Aquí el chaleco nuclear.  media
0 K 8

menéame