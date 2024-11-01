edición general
Javier Gil, investigador del CSIC: "Es imposible aspirar socialmente a una vida digna cuando estás subordinado a la voluntad de tu casero"

Javier Gil (Madrid, 1985) era uno de los activistas por el derecho a la vivienda que acompañaba a las familias víctimas de desahucios, a los vecinos que hacían frente a los grandes fondos buitre o la voz que confrontaba con unas decisiones políticas orientadas, dice, a apuntalar un sistema que traslada el valor social de las casas a un marco especulativo. Su carrera profesional también ha estado enfocada a investigar la financiarización de la vivienda, las plataformas digitales y los movimientos sociales en torno al derecho a un techo digno.

Lo jodido es dedicarse a teorizar sobre las implicaciones psicosociales que provocan las fluctuaciones del mercado en los bienes de primera necesidad, cuando lo que teníamos que estar haciendo es quemar autobuses y construyendo gulags.
O casera.
A ver... entre tú y yo... no hace falta ser investigador del CSIC para obtener este comentario.
#1 Ciertamente. Te lo puedes decir cualquier investigador de la pública en España. 4 años cobrando 0€ estuve para hacer un doctorado. Mi profesor cobrando 1000€...
#2 Y cualquiera que viva de alquiler.
A estos les llaman perroflautas podemitas…hasta que su casero les sube el alquiler de forma brutal o cuando llega la policia a echarles por no poder pagar.

No debería ser necesario llegar a esos extremos para ver la situación.
#6 A algunos sí les hace falta para que abran los ojos
#7 A quienes? A los que somos rentistas, sin hipoteca ni alquiler, pero que en la vida se nos ocurriría votas a los partidos liberales? Como PP, Vox o Psoe? Tenemos que abrir los ojos?
Es que me parece de escándalo lo de este país (y supongo que el resto del mundo) nadie debería vivir así.
... o subordinado a la voluntad del banco de turno, más los vaivenes del Euribor...
