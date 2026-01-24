Jamenei ha sido trasladado a un búnker iraní ante el inminente posible ataque de EE.UU

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se ha trasladado a un búnker subterráneo fortificado con una red de túneles en Teherán, según un informe publicado el sábado por el sitio web de la oposición 'Iran International', tras las advertencias de altos cargos militares y de seguridad sobre la creciente probabilidad de un ataque estadounidense. El escenario ha cambiado rápidamente, con Trump anunciando que EE.UU. "tiene un montón de barcos que se dirigen hacia Irán" y expresando su esperanza de que "no tengamos que usarlos".