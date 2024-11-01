·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5795
clics
Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos
5139
clics
Encuesta Opina360 (1oct): el PSOE ganaría al PP - Electomanía
7105
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
4570
clics
La pantomima del buque español enviado a Gaza y su relación con el "plan de paz" de Trump
3571
clics
VÍDEO | Una española enseña cómo es el menú escolar en EEUU: “Muy equilibrado todo en infartos unidos”
más votadas
528
Muere Jane Goodall a los 91 años, pionera investigadora de vida silvestre
506
Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA
519
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]
358
Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza
255
Israel cumple su amenaza y comienza a interceptar a la Flotilla para impedir que rompa el bloqueo de la Franja de Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
62
clics
Jaguar Land Rover sigue en crisis por un ciberataque. La magnitud es tal que el gobierno británico ha tenido que intervenir
Jaguar Land Rover lleva casi un mes con sus fábricas paradas tras un ciberataque. El incidente afectó a proveedores y forzó ayudas millonarias del gobierno británico.
|
etiquetas
:
jaguar
,
land rover
,
ciberseguridad
,
hacking
12
2
0
K
195
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
195
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Penetrator
Miremos el lado positivo: llevan un mes sin fabricar mierda. Todo un récord.
0
K
11
#2
manualmenara
Juaguar Land Rover, ahora JLR es India, propiedad de Tata motors, no británica, que parece ser que se olvida
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente