Jaguar Land Rover sigue en crisis por un ciberataque. La magnitud es tal que el gobierno británico ha tenido que intervenir

Jaguar Land Rover lleva casi un mes con sus fábricas paradas tras un ciberataque. El incidente afectó a proveedores y forzó ayudas millonarias del gobierno británico.

Penetrator #1 Penetrator
Miremos el lado positivo: llevan un mes sin fabricar mierda. Todo un récord.
manualmenara #2 manualmenara
Juaguar Land Rover, ahora JLR es India, propiedad de Tata motors, no británica, que parece ser que se olvida
