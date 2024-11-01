edición general
El J-10 de China: ¿Una copia barata del “F-16” Lavi israelí?

Se acumulan desde los noventa señalamientos oficiales y técnicos que vinculan al caza chino J-10 con el proyecto israelí Lavi comparable al F-16.

Herumel #1 Herumel
Yo solo veo inspiración, no copia.
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
Es como si un F16 se hubiera apareado con un Rafale.
aupaatu #3 aupaatu
Los sionistas parece que tienen la patente de las alas en los aviones
#5 nexus5
Va a juzgar a los chinos por eso, los mismos que van a juzgar a EEUU por lo de Venezuela.
#4 LunaTiko
Igual la "copia barata" le da 20 vueltas al "original"
