4
meneos
18
clics
Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas
El acuerdo logrado por PSOE, IU y Tomé implica que quienes ganan menos de 55.000 euros se ahorren 40 millones a partir del año que viene, indica el Principado.
|
etiquetas
:
covadonga tome
,
psoe
,
iu
,
vivienda
,
irpf
,
impuestos
,
grandes tenedores
3
1
3
K
32
actualidad
16 comentarios
#5
ChatGPT
Me interesaba leer en qué consiste ese cerco a grandes tenedores, pero es solo para suscriptores
1
K
31
#6
Mark_
#5
se refiere a ponerle un lacito a un par de cubiertos enormes, como los de remover la ensalada.
2
K
42
#7
ChatGPT
#6
lol
0
K
11
#9
Atusateelpelo
*
#3
#5
No. Yo lo he leido y no soy suscriptor.
0
K
11
#11
DarthAcan
#9
Si:
1
K
22
#12
Atusateelpelo
*
#11
Pues yo lo he leido sin problemas...
"El Gobierno de Asturias ya cuenta con los votos suficientes para aprobar su reforma del tramo autonómico del IRPF, una modificación que rebaja la cuota a las rentas más bajas, a las que en este momento se grava más que en ninguna otra comunidad. La diputada de Somos, Covadonga Tomé, ha anunciado que apoyará la iniciativa lanzada por el Ejecutivo de coalición formado por socialistas e IU-Convocatoria, a cambio de que se acepte su propuesta de
…
» ver todo el comentario
1
K
31
#13
ChatGPT
#9
igual si eres asturiano es gratis
0
K
11
#14
DarthAcan
#5
suben en itp y iajd un 20%. Es decir, el itp pasa del 8 al 9,6% y el iajd del 1,2 al 1,44%
No soluciona nada pero cobran más impuestos.
1
K
22
#16
ChatGPT
#14
pues sí, vaya cerco!
Por cierto, a estos les ha explicado alguien que se pueden hacer infiitas sociedades para la explotación de alquileres, en las que tengas menos inmuebles en cada una que el límite para que se considere gran tenedor?
0
K
11
#3
DarthAcan
Artículo para suscriptores
1
K
22
#1
Andreham
Pues habrá que votar al PP, que sino para cuando tenga 10 pisos con lo que me ahorro del irpf me va a tocar pagar.
0
K
8
#2
Verdaderofalso
#1
te sale a cuenta comprarte un edificio
“La tercera incluía un tipo agravado del 20% a la transmisión de un edificio entero de viviendas a favor de una persona física o jurídica.”
0
K
20
#15
Quillotro
#1
Es curioso que en el titular se destaque "sin subidas para las rentas altas" y se reduzca al subtítulo que para la inmensa mayoría de la gente implica bajadas.
1
K
20
#4
Olepoint
Vale, es un principio, pero solo un pequeño principio, hay que ir por más, por mucho más.
0
K
7
#8
Desgastado
Alguien con tiempo me puede decir cuántas personas ganan menos de 55.000 euros por allá. Simplemente para ver el gran ahorro para esas personas.
0
K
6
#10
Atusateelpelo
#8
Terminamos antes diciendote los que ganan mas de 55k... (por cuenta ajena, poquitos poquitos)
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
