edición general
7 meneos
24 clics
La izquierda no entiende a los depredadores y está dando una respuesta política débil

La izquierda no entiende a los depredadores y está dando una respuesta política débil

El exasesor político Giuliano da Empoli desgrana en su último libro, 'La hora de los depredadores', un orden global dominado por la lógica de la violencia y la alianza entre tecnócratas y ultraderecha: “Muchos estadounidenses parecen no darse cuenta de que en tres o cuatro años puede que ya no vivan en un sistema democrático”.

| etiquetas: política , internacional , ultraderecha , izquierda
6 1 0 K 65 politica
10 comentarios
6 1 0 K 65 politica
JackNorte #1 JackNorte
Usa e izquierda xD
4 K 51
johel #2 johel
#1 Eso venia yo a comentar. En usa la izquierda no existe, para un usano un moderado de centro es un puto rojo de lo profundo de la urss. Ejemplo literal "Zohran Mamdani", socialdemocrata usano al que llaman puto rojo comunista.  media
3 K 39
JackNorte #5 JackNorte
#2 El problema aun asi no es con la supuesta izquierda , es tolerar un presidente que actua en su beneficio y no del pais. Pero no solo tienen la culpa lo que llaman izquierda, sino todo el pais. Permitir que los expresidentes cometan delitos y luego votarlos y que sigan cometiendolos tiene consecuencias , aunque no exista nada parecido a izquierdas , tener presidentes deliuncuentes siempre acaba mal.
Trump es para China como el emerito es para la monarquia para España un agente infiltrado muy eficaz. :-)
No me extrañaria en el futuro a Trump en China y que le hagan la ola. xD
0 K 12
Deviance #6 Deviance
#2 #1 Por este párrafo de la entradilla personalmente interpreto que habla a nivel <<global>>:
-"La hora de los depredadores', un orden global dominado por la lógica de la violencia y la alianza entre tecnócratas y ultraderecha".
0 K 13
JackNorte #8 JackNorte
#6 El orden global donde la izquierda apenas gobierna achacar globalmente algo a la respuesta de una izquierda sin , poder , sin medios , sin gestion.
El mundo es asi porque es lo normal cuando gobierna la derecha y la extrema derecha y en algunos puntos la derecha moderada.
La izquierda sin recurso, sin medios, para formar sobre lo que es y cual es su funcion,con la protesta criminalizado al punto de terrorismo, y todos los bulos permitidos desde la ultraderecha y sus medios , el problema ,…   » ver todo el comentario
1 K 25
Deviance #9 Deviance
#8 Completamente de acuerdo, sólo matizaba que es a nivel global, no solamente en EE.UU.
1 K 25
comadrejo #7 comadrejo
#1 Toda la derecha no tan a la derecha de la extremisima derecha es izquierda en usa. :troll: :troll:
2 K 41
#4 DenisseJoel
Muy buena entrevista, dice verdades como puños de una manera bastante aceptable para quienes tienen que escucharlas.
Mucha gente aprende más rápido por las malas, pero no se pierde nada por intentar advertirles de lo que está pasando.
1 K 24
Deviance #10 Deviance *
La entrevista es muy buena, clara, concisa, y no se hace pesada la lectura para nada.
Buen envío #0
Y esto va también para los fachorros que sueltan soflamas como que eldiario.es es un panfleto propagandista. Se les ve asomar la patita rápido.
0 K 13
#3 oscarcr80
La primera con Arnold es la buena, la segunda es entretenida, el resto ya es infumable.
0 K 6

menéame