La izquierda no entiende a los depredadores y está dando una respuesta política débil

El exasesor político Giuliano da Empoli desgrana en su último libro, 'La hora de los depredadores', un orden global dominado por la lógica de la violencia y la alianza entre tecnócratas y ultraderecha: “Muchos estadounidenses parecen no darse cuenta de que en tres o cuatro años puede que ya no vivan en un sistema democrático”.
| etiquetas: política , internacional , ultraderecha , izquierda
Trump es para China como el emerito es para la monarquia para España un agente infiltrado muy eficaz.
No me extrañaria en el futuro a Trump en China y que le hagan la ola.
-"La hora de los depredadores', un orden global dominado por la lógica de la violencia y la alianza entre tecnócratas y ultraderecha".
El mundo es asi porque es lo normal cuando gobierna la derecha y la extrema derecha y en algunos puntos la derecha moderada.
La izquierda sin recurso, sin medios, para formar sobre lo que es y cual es su funcion,con la protesta criminalizado al punto de terrorismo, y todos los bulos permitidos desde la ultraderecha y sus medios , el problema ,… » ver todo el comentario
Mucha gente aprende más rápido por las malas, pero no se pierde nada por intentar advertirles de lo que está pasando.
Buen envío #0
Y esto va también para los fachorros que sueltan soflamas como que eldiario.es es un panfleto propagandista. Se les ve asomar la patita rápido.