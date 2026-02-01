La izquierda nacional se despeña al suelo electoral de Rubalcaba y Cayo Lara de 2011

Hay que retrotraerse a 2011 para encontrar unos porcentajes de voto tan magros para el PSOE y las formaciones a su izquierda de ámbito nacional. Ahí anda el PP escudriñando, analizando los sondeos con intención de voto para concluir que desde el batacazo electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba y Cayo Lara en las generales de ese año, nunca la izquierda había estado tan baja como ahora en porcentaje a tenor de los datos que arrojan los sondeos con intención de voto...
La historia del currela idiota se repite
Cuando muchos niños de ahora empiecen a saborear las mieles del mercado laboral, muchos de ellos empezarán a entender lo que es la conciencia de clase y sabrán el puesto que les tocará ocupar en esta vida, y en ese momento, muchos entenderán que deberían votar a la opción menos mala contra los intereses del populacho, al menos. Aunque tampoco me voy a engañar, eso sucedería en un país un poco más civilizado y culto.
Exactamente igual cuando tengan que hacer uso del sistema público sanitario, y en menor medida, del educativo, ya que éste último, no es que le importe mucho al noventa por ciento de la gente de este mísero país.