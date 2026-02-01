edición general
La izquierda nacional se despeña al suelo electoral de Rubalcaba y Cayo Lara de 2011

Hay que retrotraerse a 2011 para encontrar unos porcentajes de voto tan magros para el PSOE y las formaciones a su izquierda de ámbito nacional. Ahí anda el PP escudriñando, analizando los sondeos con intención de voto para concluir que desde el batacazo electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba y Cayo Lara en las generales de ese año, nunca la izquierda había estado tan baja como ahora en porcentaje a tenor de los datos que arrojan los sondeos con intención de voto...

chemado_chema #2 chemado_chema
Y los curritos los celebraban, luego vino la reforma laboral y el ERE que dejó sin su indemnización a más de 50 trabajadores.... Que entonces lloraron como magdalenas. Mientras los jefes se marchaban con sus cochazos.

La historia del currela idiota se repite
reithor #3 reithor
La macroeconomía no da votos.
Autarca #5 Autarca
#4 Tranquilo, ya llegara la propaganda capitalista para enfrentarlos por cuestiones de sexo, genero, creencias, ascendencias...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
En aquellas elecciones Rubalcaba hizo un 29,16 de porcentaje y la Izquierda Unida de entonces un 7,01. En total un 36,17 por ciento y 121escaños que nada pudieron hacer ante los apabullantes 186 que sacó el popular Mariano Rajoy. Aquella fue la segunda mejor marca en número de escaños que ha tenido nunca un presidente del Gobierno desde los imbatibles 202 diputados de Felipe González en 1982.
Flugufrelsarinn #4 Flugufrelsarinn
#1 En mi casa a eso se le llama dosis de realidad.

Cuando muchos niños de ahora empiecen a saborear las mieles del mercado laboral, muchos de ellos empezarán a entender lo que es la conciencia de clase y sabrán el puesto que les tocará ocupar en esta vida, y en ese momento, muchos entenderán que deberían votar a la opción menos mala contra los intereses del populacho, al menos. Aunque tampoco me voy a engañar, eso sucedería en un país un poco más civilizado y culto.

Exactamente igual cuando tengan que hacer uso del sistema público sanitario, y en menor medida, del educativo, ya que éste último, no es que le importe mucho al noventa por ciento de la gente de este mísero país.
