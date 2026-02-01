La izquierda nacional se despeña al suelo electoral de Rubalcaba y Cayo Lara de 2011

Hay que retrotraerse a 2011 para encontrar unos porcentajes de voto tan magros para el PSOE y las formaciones a su izquierda de ámbito nacional. Ahí anda el PP escudriñando, analizando los sondeos con intención de voto para concluir que desde el batacazo electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba y Cayo Lara en las generales de ese año, nunca la izquierda había estado tan baja como ahora en porcentaje a tenor de los datos que arrojan los sondeos con intención de voto...