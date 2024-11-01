edición general
La izquierda busca un plan en pleno auge de la extrema derecha: "Bienvenido quien quiera ayudar, pero no va de nombres"

La izquierda vuelve al diván para afrontar su enésimo reseteo menos de tres años después de alcanzar ponerse de acuerdo en una candidatura conjunta. Pero ninguno de los partidos interpelados parece dispuesto a recorrer esa senda. Lo que pone Rufián encima de la mesa es una alianza de formaciones con implantación territorial en otras partes del Estado tales como EH Bildu, BNG o su propio partido, ERC. Todos, y también desde la izquierda estatal, han respondido casi al unísono en los últimos días que no respaldan la idea de Rufián.

k-loc
Traducción: que se una quien quiera que los puestos están dados.
Si no hay caras y actitudes nuevas y, sobre todo, autocrítica, no lograrán nada.
Galton
#3 Para los del sector "autocrítico"... Repetimos... Cualquier, repito cualquier gobierno del PSOE y demás es mejor que cualquier gobierno de los cristofascistas... ustedes mismos...
lonnegan
No va de nombres pero todos van a querer su puestecito. Dudo mucho que haya tanta altura de miras
TikisMikiss
#1 Lo dice en la misma noticia:

“Es objetivo que Gabriel gusta a un perfil joven que ahora podría estar desmovilizado y nos parece fenomenal que él o cualquiera quiera echar una mano con lo que puedan aportar. Pero aquí hay una gente que llevamos trabajando desde hace tiempo en construir una oferta democrática y de izquierdas que sea capaz de coordinarse y ponerse al servicio de la gente. Lo estamos haciendo y eso es lo que va a cristalizar en el acto del día 21. Estaría bien que…   » ver todo el comentario
Borgiano
A mí esto de Rufián me huele igual que el "proceso de escucha" que inició Yolanda y que nadie sabía muy bien qué diantres era exactamente, y que al final resultó ser lo evidente: que quería hacer un nuevo partido liderado y dirigido por ella.
