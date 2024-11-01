La izquierda busca un plan en pleno auge de la extrema derecha: "Bienvenido quien quiera ayudar, pero no va de nombres"

La izquierda vuelve al diván para afrontar su enésimo reseteo menos de tres años después de alcanzar ponerse de acuerdo en una candidatura conjunta. Pero ninguno de los partidos interpelados parece dispuesto a recorrer esa senda. Lo que pone Rufián encima de la mesa es una alianza de formaciones con implantación territorial en otras partes del Estado tales como EH Bildu, BNG o su propio partido, ERC. Todos, y también desde la izquierda estatal, han respondido casi al unísono en los últimos días que no respaldan la idea de Rufián.