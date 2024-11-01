edición general
IU avisa a Sánchez que no toca "manual de resistencia" sino reaccionar con medidas: "El inmovilismo no sirve"

El líder de IU ha manifestado que las elecciones muestran que "no se ha dado un cheque en blanco a nadie" y que el PP ha "fracasado" en su aspiración de tratar de lograr una mayoría absoluta. Concretamente, ha lanzado que la ciudadanía extremeña ha penalizado el "interés personal" y "partidista" de la candidatura 'popular', María Guardiola, que lo único que ha conseguido con este adelanto electoral es "dopar" a Vox, la fuerza política que ha experimentado mayor subida...

#2 poxemita
Dar la voz al pueblo soberano ahora es algo parece que reprochable.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#2 Reprochar el cumplir con las formas y plazos previstas en la Constitución es lo que hace la derechusma allá donde no gobierna.
Catacroc #4 Catacroc
Asustar solo con que viene V0X sin proponer nada mas por lo que sea no estimula a la gente a votar. Tal vez hacer algo con el problema de la vivienda, quitar la ley mordaza y cosas asi, si que anime a alguien a apoyar a la izquierda. Suponiendo que la izquierda quiera ser apoyada.
#6 malditopendejo
#4 el principal problema de votante de centro izquierda es pensar que el PSOE es un partido de centro izquierda.

Sin cambiar ese marco seguiremos con los viajes de derecha a centro derecha (ida y vuelta) que tenemos desde el 78.

Eso sino acabamos escorando más a la derecha aún con VOX.
#10 tierramar
EL PSOE debería dar un paso al lado, y dejar que gobiernen los partidos de la coalición de gobierno no corruptos. Sutituyendo a Sanchez por Yolanda Diaz para empezar
#3 Martillo_de_Herejes
Este tío es imbécil, pero aún no lo sabe; o lo que es peor, sabe que sus votantes son imbéciles y se creerán cualquier imbecilidad que diga.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Unido a la debacle del PSOE, Maíllo ha insistido en que el "inmovilismo no es una opción ante los reaccionarios", visto el avance de las "políticas de odio y veneno" que achaca al partido liderado por Santiago Abascal...
#7 Borgiano
Abre grande, Maillo, que te queda mucho por tragar del Psoe
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
ñiñiñi pero bueno que sigan asi :popcorn:
hazardum #8 hazardum
Quiza deberian todos analizar porque esa gente ha votado a Vox y qué problemas tienen en su dia a dia para pensar que ese partido se los va a solucionar, y quizá proponer soluciones a esos problemas desde el punto de vista de la izquierda, pero mirar para otro lado y obviar ésos problemas no funciona actualmente.
