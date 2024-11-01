edición general
Italia exigirá a las páginas web pornográficas la verificación de edad para frenar el acceso de los menores

A partir del 12 de noviembre páginas como Pornhub, Youporn y Onlyfans deberán tener implementado un sistema de verificación de edad con el que prevenir que los menores de edad accedan a contenidos para adultos. La obligatoriedad afecta a una lista inicial de 45 páginas web de pornografía, entre las que se encuentran las tres ya citadas- a las que se puede acceder en Italia, independientemente del país de origen

16 comentarios
Gry
Es la mejor forma de educar a los jóvenes (y no tan jóvenes) en como evitar la censura gubernamental. :hug:
cenutrios_unidos
Este tipo de noticias me la pela bastante.
CharlesBrowson
el pajaporte cada vez es mas que necesario
plutanasio
#3 pero para llegar en patera a Lampedusa no les piden el pasaporte xD xD xD
Connect
No dice cómo se debe hacer esa verificación. Es en plan
- "¿Es usted mayor de 18 años?" si/no

Porque si es así, la mayoría se va a pasar la verificación por la piedra.
Tiranoc
#8 Aunque no lo explica de forma exhaustiva, da a entender que como mínimo vas a tener que estar registrado en alguna base de datos :

<<Para ello, se insta a utilizar sistemas de "terceros independientes verificados" que apliquen un proceso basado en dos pasos: la identificación y la autenticación de la persona identificada, que deberá solicitarse "para cada sesión de uso del servicio regulado".>>
JackNorte
En vez de educar vamos a poner unas puertas al campo, seguro que asi se soluciona.
gershwin
#4 es que una cosa es aumentar medidas para evitar que reciban porno spam y otra limitar que accedan a donde quieran.

No sé qué lo pongan para evitar que vean películas calificadas según edades..
JackNorte
#10 Cuando ilegalizas algo se crean otros cauces, quizas mas peligrosos y con resultados inesperados.
Me viene a la cabeza esas prohibiciones con el alcohol hasta los 21. Puedes votar pero no beber.
No digamos en algunos sitios que ya puedes votar con 16. Pero algunas vpns se van a forrar.
Porque un crio de 12 no creo que tenga problemas para usar una vpn para comprar sus juegos favoritos fingiendo estar en Argentina o Turquia.
Pero quizas exagero y no es asi , ya iremos viendo.
gershwin
#11 la emula de nuevo, es poner puertas al campo
Más bien es un experimento de control y privacidad. lo irán extendiendo
Junto con la cookie a nivel operador.. pues ya te digo yo... Fin anonimato
a69
Ah! El gobierno woke de Italia y la cultura de la cancelación ....
Fonten
Cualquier chaval se busca como usar una vpn en menos de 10 min.

Los que no pueden hacerlo son precisamente los adultos con la mente ya atrofiada.
JackNorte
#9 Y los que no sepan aprenderan pronto.
Eukherio
A Pornhub seguramente se la carguen, porque no creo que nadie quiera tener su nombre real asociado a una cuenta de la que el día de mañana puedan sacar que te mola ver porno duro furry con lluvias doradas, pero hasta donde yo sé OnlyFans ya pedía tarjeta de crédito para registrarse, con lo que al final no le afecta tanto.
Fran_Ramos
Yo creo que el gobierno piensa que los menores son tontos o algo así...
