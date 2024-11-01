Italia exigirá a las páginas web pornográficas la verificación de edad para frenar el acceso de los menores

A partir del 12 de noviembre páginas como Pornhub, Youporn y Onlyfans deberán tener implementado un sistema de verificación de edad con el que prevenir que los menores de edad accedan a contenidos para adultos. La obligatoriedad afecta a una lista inicial de 45 páginas web de pornografía, entre las que se encuentran las tres ya citadas- a las que se puede acceder en Italia, independientemente del país de origen
| etiquetas: verificación edad , porno , proteger , niños , privacidad
- "¿Es usted mayor de 18 años?" si/no
Porque si es así, la mayoría se va a pasar la verificación por la piedra.
<<Para ello, se insta a utilizar sistemas de "terceros independientes verificados" que apliquen un proceso basado en dos pasos: la identificación y la autenticación de la persona identificada, que deberá solicitarse "para cada sesión de uso del servicio regulado".>>
No sé qué lo pongan para evitar que vean películas calificadas según edades..
Me viene a la cabeza esas prohibiciones con el alcohol hasta los 21. Puedes votar pero no beber.
No digamos en algunos sitios que ya puedes votar con 16. Pero algunas vpns se van a forrar.
Porque un crio de 12 no creo que tenga problemas para usar una vpn para comprar sus juegos favoritos fingiendo estar en Argentina o Turquia.
Pero quizas exagero y no es asi , ya iremos viendo.
Más bien es un experimento de control y privacidad. lo irán extendiendo
Junto con la cookie a nivel operador.. pues ya te digo yo... Fin anonimato
Los que no pueden hacerlo son precisamente los adultos con la mente ya atrofiada.