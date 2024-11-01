Italia exigirá a las páginas web pornográficas la verificación de edad para frenar el acceso de los menores

A partir del 12 de noviembre páginas como Pornhub, Youporn y Onlyfans deberán tener implementado un sistema de verificación de edad con el que prevenir que los menores de edad accedan a contenidos para adultos. La obligatoriedad afecta a una lista inicial de 45 páginas web de pornografía, entre las que se encuentran las tres ya citadas- a las que se puede acceder en Italia, independientemente del país de origen