Italia le coló a la OTAN un puente entre Sicilia y Calabria como "gasto militar". Ni siquiera pueden cruzarlo los tanques

La hiperbólica idea de un megapuente colgante de récord para unir la península de Italia con Sicilia es algo con lo que ya soñaban los romanos. Hablamos de una infraestructura que, de llevarse a cabo, se convertiría en el mayo puente colgante del planeta. Sin embargo, su crónica como motor del rearme en Europa es equiparable al proyecto de túnel submarino entre España y el norte de África. El viejo sueño del Estrecho. La ambición de unir Sicilia con la península italiana mediante el que sería el puente colgante más largo del mundo ...