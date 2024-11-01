Italia le coló a la OTAN un puente entre Sicilia y Calabria como "gasto militar". Ni siquiera pueden cruzarlo los tanques

La hiperbólica idea de un megapuente colgante de récord para unir la península de Italia con Sicilia es algo con lo que ya soñaban los romanos. Hablamos de una infraestructura que, de llevarse a cabo, se convertiría en el mayo puente colgante del planeta. Sin embargo, su crónica como motor del rearme en Europa es equiparable al proyecto de túnel submarino entre España y el norte de África. El viejo sueño del Estrecho. La ambición de unir Sicilia con la península italiana mediante el que sería el puente colgante más largo del mundo ...
Una línea de tren Malaga, Almería, Valencia, Barcelona, La Junquera sería lo ideal para movilizar las tropas.
Y en escuelas, que la guerra ahora es muy complicada y hay que venir preparaos.
Por lo que se ve en Ucrania, los puentes aguantan más castigo del que se pensaba.
O sí. No sé.
Periódicamente los gobiernos italianos de derechas reflotan su posible construcción, que es muy improbable que se realice porque es una zona afectada por seísmos, porque es un gran impulso para regar de contratos a los "empresarios" que quieren favorecer desde el gobierno.