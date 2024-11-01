edición general
Italia le coló a la OTAN un puente entre Sicilia y Calabria como "gasto militar". Ni siquiera pueden cruzarlo los tanques

La hiperbólica idea de un megapuente colgante de récord para unir la península de Italia con Sicilia es algo con lo que ya soñaban los romanos. Hablamos de una infraestructura que, de llevarse a cabo, se convertiría en el mayo puente colgante del planeta. Sin embargo, su crónica como motor del rearme en Europa es equiparable al proyecto de túnel submarino entre España y el norte de África. El viejo sueño del Estrecho. La ambición de unir Sicilia con la península italiana mediante el que sería el puente colgante más largo del mundo ...

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ante esto solo puedo decir ...  media
Supercinexin #2 Supercinexin
Pero no lo digáis en voz alta, coño. Que había colado.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Una línea de tren Malaga, Almería, Valencia, Barcelona, La Junquera sería lo ideal para movilizar las tropas. :roll:
ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos
#5 Y para mantener sanas a las tropas lo mejor es invertir una buena cantidad de presupuesto militar en personal sanitario para que no colapsen los hospitales en caso de guerra.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Y en escuelas, que la guerra ahora es muy complicada y hay que venir preparaos.
#10 MPR
#7 Y hay que favorecer la natalidad, con ayudas y conciliación familiar, porque nos quedamos sin jóvenes que puedan ser soldados.
Veelicus #4 Veelicus
Por no decir que hoy en dia para un pais como Rusia o China derribar ese puente no es un problema irresoluble, tienen misiles capaces de hacerlo
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Por lo que se ve en Ucrania, los puentes aguantan más castigo del que se pensaba.
Eibi6 #3 Eibi6
Mientras le cuele a Trump todo ok que ese 5% da para mucha infraestructura además de juguetes para los milicos
#8 MPR
Espero que lo de "Ni siquiera pueden cruzarlo los tanques" no sea un imprevisto ocurrido porque lo ha diseñado un tal Calatrava.

O sí. No sé. :roll:
kipper #11 kipper
Esto era un proyecto que Silvio Berlusconi lanzó, si mal no recuerdo, en el año 2002. Incluso había anunciado la colocación de la primera piedra, que finalmente nunca se llevó a cabo.
Periódicamente los gobiernos italianos de derechas reflotan su posible construcción, que es muy improbable que se realice porque es una zona afectada por seísmos, porque es un gran impulso para regar de contratos a los "empresarios" que quieren favorecer desde el gobierno.
