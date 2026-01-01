Italia: Una cajera es despedida tras 30 años por una botella de detergente (de 2,90 euros) rota y sustituida [ITA]

Sustrajo bienes de la empresa sin autorización. En la práctica, robó. Por este motivo, una empleada de la tienda Pam en Grosseto, con más de 30 años en la empresa, ha sido despedida de forma fulminante. Tras finalizar su turno, la cajera compró un detergente (2,90 €) que se rompió accidentalmente al salir del local. Avisó a sus compañeros del derrame y, actuando como una cliente más, sustituyó el envase roto por uno nuevo tras mostrarlo en caja. Pese a esto, la empresa la despidió semanas después por "causa justificada" acusándola de robo.