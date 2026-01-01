edición general
17 meneos
24 clics
Italia: Una cajera es despedida tras 30 años por una botella de detergente (de 2,90 euros) rota y sustituida [ITA]

Italia: Una cajera es despedida tras 30 años por una botella de detergente (de 2,90 euros) rota y sustituida [ITA]

Sustrajo bienes de la empresa sin autorización. En la práctica, robó. Por este motivo, una empleada de la tienda Pam en Grosseto, con más de 30 años en la empresa, ha sido despedida de forma fulminante. Tras finalizar su turno, la cajera compró un detergente (2,90 €) que se rompió accidentalmente al salir del local. Avisó a sus compañeros del derrame y, actuando como una cliente más, sustituyó el envase roto por uno nuevo tras mostrarlo en caja. Pese a esto, la empresa la despidió semanas después por "causa justificada" acusándola de robo.

| etiquetas: italia , cajera , pam , panorama , supermercado , detergente
14 3 0 K 161 actualidad
7 comentarios
14 3 0 K 161 actualidad
powernergia #2 powernergia
Parece que solo buscaban una excusa para echarla ahorrándose todo lo posible en la indemnización.

laboro-spain.blogspot.com/2026/01/aceptar-acuerdo-despido.html
8 K 89
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 Italia.
0 K 19
#4 Seat127
#3 pero también conocen el despido Hacendado
4 K 53
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Desconozco la legislacion laboral italiana.

Y no creo que me tire ningun triple si digo que ni tu ni a quien contesto, asi como laboro que cita, tampoco la conoceis.
0 K 19
#5 Troll_hunter
#2 Al final, si no hay justicia, aviso a navegantes. Quién va a sacrificar su vida para que les pase ésto al final? Al final, la sociedad buscará justicia en su propio nombre.
0 K 9
#1 AntonioWarrior
sin comentarios
0 K 6

menéame