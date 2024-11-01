edición general
Israel secuestra a 30 españoles en aguas internacionales. ¡Asaltan la flotilla!

Israel ha interceptado en aguas internacionales la Flotilla de la Libertad que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. 500 personas de 46 países, entre ellos 49 españoles como Ada Colau, han sido abordadas por 30 buques de guerra israelíes en una operación que no tiene otro nombre que piratería de Estado. Estas personas llevaban un mes navegando, sabiendo perfectamente lo que les esperaba. En 2010, Israel ya asesinó a 10 activistas en una operación similar. Ahora, les acusan de ser "aliados de Hamás" por llevar agua, medicinas y alimentos ..

Connect #1 Connect
Israel ya puede hacer lo que quiera. Incluso asesinar mientras cantan alegremente en un festival de Eurovisión o vitorean a sus equipos deportivos. Es pornográfico y la decadencia de occidente como democracia.
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#1 Hace dos días mismamente el Barcelona de baloncesto jugó contra el Hapoel de Tel Aviv. Pero desde 2022 los equipos rusos excluidos...
rutas #12 rutas *
#1 Y encima tenemos que aguantar a toda la manada de hijos de puta reaccionarios descojonándose de risa y mofándose de cualquier activismo ciudadano que denuncia las atrocidades de Israel. A los hijos de puta del PP y Vox les ha faltado tiempo para celebrar a carcajada limpia el secuestro israelí de los activistas pacifistas de la flotilla, a los que tachan de terroristas. Y eso mismo están haciendo, repitiendo las mofas como papagayos, algunos hijos de puta que por aquí pululan, apoyados por otros Hijos de puta que sistemáticamente votan positivo sus mierdas.
Khadgar #13 Khadgar
#1 Israel lleva años haciendo lo que le sale de los huevos.
#3 rekus *
Hace una semana iban de vacaciones.

Hace 3 días se lo estaban pasando de puta madre tirando selfies.

Anteayer iban a montar el numerito.

Ayer estaban haciendo el ridículo porque ya sabían perfectamente que no iban a llegar a Palestina.

Todo esto repetido hasta la saciedad por las 5/6 cuentas fascistas pro genocidio de Menéame dando la matraca en todas y cada una de las noticias de la flotilla irrelevante.


Hoy han llegado a Gaza. A ver con que argumento nos sorprenden la pandilla progenocidio.
Peka #4 Peka
#3 este es uno que esta a favor de darle la ayuda a Israel para que la reparta: @balancin
#9 rekus *
#4 Coño, a ese becario ya le dije hace unos días lo que opinaba de su actividad para que dejase de darme la brasa:

www.meneame.net/story/suicidios-disparan-corea-sur-ya-primera-causa-mu

Otro progenocida que no puede mirarse al espejo.
ipanies #2 ipanies
Con la complicidad y cobardía de los estados europeos que han permitido que un estado genocida aprese a muchos de sus ciudadanos en AGUAS INTERNACIONALES si escoltarles con navíos militares.
#14 omega7767
#2 en las próximas elecciones votamos de nuevo a esos políticos que nos ignoran, que apoyan a israel, que suben el presupuesto de la OTAN ...etc
keizal #8 keizal
#0 No sé si duplicada o no, esta está en portada por lo quieres mirar www.meneame.net/story/relatora-onu-advierte-israel-viola-derecho-inter
Sr.No #11 Sr.No
#8 Se parecen, a ver, es la noticia del día. Este sería el análisis de Alan Barroso, por lo que pueda aportar.
Free_palestine #6 Free_palestine
Parece que “aguas internacionales” significa lo mismo para Israel que los “derechos humanos”: algo que se pisa con botas militares y luego se justifica con un comunicado de prensa.
Battlestar #10 Battlestar
A ver, si cometen genocidio y todo tipo de crímenes de guerra impunemente un acto de piratería es como que una "chiquillada"
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues hoyga fue el gobierno el que mando un barco para "protegerlos" pero a ultima hora se achantaron y los dejaron vendidos, que si que el criminal es Israel...pero pardiez!
