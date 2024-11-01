Israel secuestra a 30 españoles en aguas internacionales. ¡Asaltan la flotilla!

Israel ha interceptado en aguas internacionales la Flotilla de la Libertad que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. 500 personas de 46 países, entre ellos 49 españoles como Ada Colau, han sido abordadas por 30 buques de guerra israelíes en una operación que no tiene otro nombre que piratería de Estado. Estas personas llevaban un mes navegando, sabiendo perfectamente lo que les esperaba. En 2010, Israel ya asesinó a 10 activistas en una operación similar. Ahora, les acusan de ser "aliados de Hamás" por llevar agua, medicinas y alimentos ..
| etiquetas: israel , gaza , flotilla , asalto , alan barroso , piratería
Hace 3 días se lo estaban pasando de puta madre tirando selfies.
Anteayer iban a montar el numerito.
Ayer estaban haciendo el ridículo porque ya sabían perfectamente que no iban a llegar a Palestina.
Todo esto repetido hasta la saciedad por las 5/6 cuentas fascistas pro genocidio de Menéame dando la matraca en todas y cada una de las noticias de la flotilla irrelevante.
Hoy han llegado a Gaza. A ver con que argumento nos sorprenden la pandilla progenocidio.
www.meneame.net/story/suicidios-disparan-corea-sur-ya-primera-causa-mu
Otro progenocida que no puede mirarse al espejo.