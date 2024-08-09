Relatora de la ONU advierte que Israel viola el derecho internacional al frenar la Flotilla de la Libertad

Francesca Albanese, relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, intervino en la transmisión del trayecto de la Flotilla de la Libertad y afirmó que Israel no tiene autoridad legal para interceptar buques humanitarios en aguas internacionales, y consideró que el acuerdo de paz para el enclave es "ingenuo"
El preso palestino A.H. relata cómo, en una prisión israelí, un soldado le desnudó e intentó introducirle una zanahoria en el ano mientras el resto de carceleros lo grababan, recoge un informe de la ONG israelí B’Tselem publicado poco después de que cinco militares fueran arrestados por sodomizar a un detenido hasta herirlo de gravedad en la polémica cárcel de Sde Teiman, sur de Israel.
