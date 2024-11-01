edición general
Israel promociona en Fitur a empresas que organizan viajes por los territorios ocupados palestinos

El primer día "haga una parada en Jericó", en la Cisjordania palestina ocupada. El cuarto, "visite la ciudad antigua de Jerusalén", al este de la ciudad santa. Muy cerca encontrará el "Monte de los Olivos" y el "Monte Sión". El quinto día, conduzca hasta Belén, donde según la mitología cristina y hebrea, María dio a luz a Jesús. Para llegar, tendrá que pasar por varias aldeas palestinas cuya población no puede hacer la misma ruta que usted. El sexto día, podrá viajar hasta Qumrán, al noreste del Mar Muerto.

Boikot FITUR.

el caso del Fitur "es especialmente sangrante" porque "vienen a decir que allí no pasa nada". El activista considera que Israel "pretende presentarse como una potencia turística ofreciendo viajes a los territorios palestinos ocupados mientras viola sistemáticamente los derechos humanos y la legalidad internacional". Hasta que los dirigentes israelíes no la respeten, los activistas piden a Ifema que "no los invite a participar".
"El turismo en Israel se encuentra en la crisis más grave que jamás haya conocido, y el presupuesto del Ministerio es escaso", afirmó a finales de agosto de 2025 Haim Katz, ministro de Turismo del país mediterráneo. Desde el inicio del genocidio, el Gobierno del ultraderechista, Benjamín Netanyahu, ha recortado las partidas de todo aquello que no sumara esfuerzos a la causa militar en Gaza.
El turismo en general es una industria repugnante que perpetua el modelo colonial. En el caso de Israel, como cualquier cosa que tocan los sionistas, es directamente vomitivo.
Hostia qué guay, ver un genocidio en directo, ¿no hacían los nazis visitas a campos de concentración?
ChatGPT me dice que si  media
Un mojón se van a comer
Genocidios en primera fila, y excursiones a ver cadáveres de niños,turismo Sionista en estado puro.
