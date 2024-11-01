Israel promociona en Fitur a empresas que organizan viajes por los territorios ocupados palestinos

El primer día "haga una parada en Jericó", en la Cisjordania palestina ocupada. El cuarto, "visite la ciudad antigua de Jerusalén", al este de la ciudad santa. Muy cerca encontrará el "Monte de los Olivos" y el "Monte Sión". El quinto día, conduzca hasta Belén, donde según la mitología cristina y hebrea, María dio a luz a Jesús. Para llegar, tendrá que pasar por varias aldeas palestinas cuya población no puede hacer la misma ruta que usted. El sexto día, podrá viajar hasta Qumrán, al noreste del Mar Muerto.