Israel podría atacar a Irán si cruza la línea roja balística

Israel evalúa la posibilidad de actuar de manera independiente contra Irán si el régimen de Teherán cruza una “línea roja” en el desarrollo de misiles balísticos avanzados. Fuentes de seguridad señalan que estos sistemas representan una amenaza estratégica inmediata, más allá del programa nuclear. Funcionarios israelíes indicaron que, de concretarse ese escenario, Jerusalén no condicionaría su respuesta a la aprobación de aliados. La doctrina de defensa israelí prioriza la neutralización de amenazas existenciales.

pitercio #4 pitercio
Ya les respondieron balísticamente hace unos meses. Quieren atacar a Irán como sea y quieren que EEUU lo haga con ellos. Van a tener que tirar de lo más asqueroso de los archivos de Epstein para que Trump lleve a su país a otra guerra.
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Israel siempre amenazando la paz mundial, tiene, nada nuevo que controlar Orient e Medio.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 "La doctrina de defensa israelí prioriza la neutralización de amenazas existenciales."
Doctrina de defensa dicen xD xD xD
Panda de hijos de puta genocidas
tul #2 tul
cuando les volo medio pais por los aires no la cruzo?
sotillo #9 sotillo
#2 Si no llega a intervenir Trump le dejan los barrios ricos arrasados
alehopio #6 alehopio *
Israel advierte a Estados Unidos que podría atacar en solitario si Irán cruza el umbral de misiles balísticos
www.escenariomundial.com/2026/02/08/israel-advierte-a-estados-unidos-q

De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por medios israelíes, Israel presentó a Estados Unidos planes operativos orientados a degradar de forma significativa la infraestructura de producción y ensamblaje de misiles…   » ver todo el comentario
alehopio #8 alehopio
Relacionada

Netanyahu adelanta reunión con Trump para tratar negociación con Irán
www.meneame.net/m/actualidad/netanyahu-adelanta-reunion-trump-tratar-n
alehopio #11 alehopio *
Israel Issues a Final Warning to the Trump Administration
www.jfeed.com/news-israel/israel-iran-strike-warning

Jerusalén ha notificado a la administración Trump que está preparada para lanzar un ataque unilateral masivo contra la infraestructura de misiles iraní si el régimen cruza una línea roja estrictamente definida.

Un punto importante de discordia entre Jerusalén y Washington gira en torno al alcance de la fuerza militar. Muchos en el sistema de defensa israelí temen que…   » ver todo el comentario
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Al menos son claros: los aliadoa no pintan mucho.
#10 carraxe
#7 Los EEUU no son aliados, son siervos. El virus sionista lo controla desde dentro.
#5 drstrangelove
Irán hace tiempo que rebasó cualquier línea roja balística, si es que alguna vez hubo alguna. Su siguiente paso será hacer misiles que lleguen a América, y hacer una demostración nuclear. Es sólo cuestión de tiempo, el predominio del dólar en el comercio de petróleo toca a su fin, y lo saben de sobra.
