Israel podría atacar a Irán si cruza la línea roja balística

Israel evalúa la posibilidad de actuar de manera independiente contra Irán si el régimen de Teherán cruza una “línea roja” en el desarrollo de misiles balísticos avanzados. Fuentes de seguridad señalan que estos sistemas representan una amenaza estratégica inmediata, más allá del programa nuclear. Funcionarios israelíes indicaron que, de concretarse ese escenario, Jerusalén no condicionaría su respuesta a la aprobación de aliados. La doctrina de defensa israelí prioriza la neutralización de amenazas existenciales.