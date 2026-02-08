Israel podría atacar a Irán si cruza la línea roja balística

Israel evalúa la posibilidad de actuar de manera independiente contra Irán si el régimen de Teherán cruza una “línea roja” en el desarrollo de misiles balísticos avanzados. Fuentes de seguridad señalan que estos sistemas representan una amenaza estratégica inmediata, más allá del programa nuclear. Funcionarios israelíes indicaron que, de concretarse ese escenario, Jerusalén no condicionaría su respuesta a la aprobación de aliados. La doctrina de defensa israelí prioriza la neutralización de amenazas existenciales.
De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por medios israelíes, Israel presentó a Estados Unidos planes operativos orientados a degradar de forma significativa la infraestructura de producción y ensamblaje de misiles… » ver todo el comentario
Jerusalén ha notificado a la administración Trump que está preparada para lanzar un ataque unilateral masivo contra la infraestructura de misiles iraní si el régimen cruza una línea roja estrictamente definida.
Un punto importante de discordia entre Jerusalén y Washington gira en torno al alcance de la fuerza militar. Muchos en el sistema de defensa israelí temen que… » ver todo el comentario