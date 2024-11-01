Israel pide disculpas tras la foto del soldado golpeando una estatua de Jesús en Líbano  

La imagen es brutal por su simplicidad: un soldado, un mazo, una estatua de Jesús. En un conflicto donde las cifras y los mapas suelen anestesiar al público, los símbolos vuelven a perforar la indiferencia. La reacción institucional fue inmediata. Gideon Saar pidió disculpas públicamente y describió el acto como “grave y vergonzoso”, señalando que confía en que se impondrán medidas estrictas contra el responsable.