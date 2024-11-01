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Israel pide disculpas tras la foto del soldado golpeando una estatua de Jesús en Líbano

Israel pide disculpas tras la foto del soldado golpeando una estatua de Jesús en Líbano  

La imagen es brutal por su simplicidad: un soldado, un mazo, una estatua de Jesús. En un conflicto donde las cifras y los mapas suelen anestesiar al público, los símbolos vuelven a perforar la indiferencia. La reacción institucional fue inmediata. Gideon Saar pidió disculpas públicamente y describió el acto como “grave y vergonzoso”, señalando que confía en que se impondrán medidas estrictas contra el responsable.

| etiquetas: israel , netanyahu , guerra
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Lo de los asesinatos y torturas de niños, en cambio, lo celebran. Y por esto "se disculpan", no porque les parezca mal, sino porque les han pillado, con los asesinatos y torturas a población civil ni siquiera eso.
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#6 pirat
#3 También celebraron nuestras víctimas mortales de la Dana...
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#6 Es verdad, no lo recordaba. Otro motivo más para que la derecha española les dé su respaldo, los "patriotas".
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Javi_Pina #7 Javi_Pina
Que tendrán en la cabeza por pedir perdon por golpear un moñeco pero no por matar a miles de niños
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#9 luckyy
#7 no pueden ser mas HDP. También lo hacen porque la sensibilidad de Úrsula del PP es mayor por la imaginería que por la realidad viva.
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#2 mosquis
Prefiero que le den de hsotias a un muñeco que a una persona ¡Hipócritas!
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#1 pandasucks
Una vez más haciendo bueno al pintor austriaco.
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#5 ces *
Tienen miedo de que se sepa que han roto una imagen y se sienten inmunes de matar y violar niños. No, el poblema no es Israel, es solo un sintoma. El problema es los ciudadanos de USA, los amos del mundo libre. Soy un optimista nato y quiero pensar que es el sistema se ha montado sobre un control avasallador de la informacion, perdon propaganda.
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cocolisto #10 cocolisto
No se porqué tienen que pedir perdón por romper un cacho palo.No deja de ser una muestra de la libertad de expresión que tantos defendían cuando quemaban el coran, pintaban o arrojaban carne de cerdo en las mezquitas en Israel y Europa.
Lo que tienen que pedir perdón y ser juzgados los sionistas es por el dolor, asesinatos y genocidio cometido.
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#4 LunaTiko
Medidas estrictas es un ascenso?? Las IDF funcionan así no??
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menéame