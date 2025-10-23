edición general
14 meneos
30 clics
Israel participa "por sus santos bemoles": las presiones al más alto nivel garantizan su participación en el mundial del Arena

Israel participa "por sus santos bemoles": las presiones al más alto nivel garantizan su participación en el mundial del Arena

El Gobierno de Navarra lamenta que sus peticiones vía Exteriores y CSD se hayan topado con amenazas de multas y sanciones por parte de las federaciones de gimnasia

| etiquetas: israel , navarra , gimnasia
11 3 0 K 172 actualidad
11 comentarios
11 3 0 K 172 actualidad
#2 concentrado
Luego que no se quejen si aparece una cáscara de plátano sobre las barras asimétricas :troll:
0 K 20
#8 Pixmac
Si se sabe que Israel participa, ¿para qué solicitan dar cobijo al Mundial de gimnasia? Lo de Israel no es algo de hace 2 meses, que la invasión de Palestina ya tiene 2 años.
0 K 20
#10 Somozano
#8 Es Navarra. Les sobra el dinero y no saben que hacer con él
Repartirlo a Extremadura, Andalucía o Castilla la Mancha obviamente no
0 K 6
alcama #11 alcama
#8 Con el postureo sí lleváis 2 meses
0 K 5
Dene #7 Dene
se viene un bonito boycot
0 K 12
Apotropeo #9 Apotropeo
Espero que, a todos estos deportistas israelitas, les castigue su Dios por mezclarse con gentiles.
:troll:
0 K 8
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Al final como siempre mucho postureo, mucho ñiñi al público...pero que no pare la fiesta
0 K 7
#1 Somozano *
Rojos dándose cuenta del poder judío en el mundo
2025
Es curioso como en la revolución rusa el 70% de los más altos revolucionarios eran judíos. Lenin no lo era pero si su abuelo materno que se convirtió al cristianismo ortodoxo

en.wikipedia.org/wiki/Blank_family#Srul_(Alexander)_Blank

Eso a pesar que eran el 4% en el imperio ruso

El alcalde de París centro (nueva entidad que reúne los 4 primeros distritos) es un judío del partido socialista casado con una rabina (el judaísmo nunca…   » ver todo el comentario
0 K 6
Tito_Keith #3 Tito_Keith
#1 whatever
0 K 8
#4 concentrado
#1 No tan curioso. La élite burguesa ilustrada, que es de donde salieron los revolucionarios, contaba con un alto número de judíos. Eso no significa que los judíos fueran en su mayoría revolucionarios, sino que muchos de los ilustrados rusos eran judíos.
0 K 20
#5 Somozano *
#4 Siempre son élite.
En EEUU son el 2% del país pero llenan los altos puestos en empresas, finanzas, política, banca, medios culturales...
Da la impresión que es casi imposible que un judío usano pueda acabar de reponedor del Walmart pudiendo ser abogado especializado en divorcios en un buen bufete de Denver o guionista de sitcom en Los Ángeles
Que facilidad tienen para alcanzar la élite
Que listos son eh
Aún con dos cojones hace unos meses Ross de Friends, sionista declarado, criticaba la…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame