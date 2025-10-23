·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7224
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
3798
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
4756
clics
Las mentiras de un grupo desokupa y la prensa contra un vecino de Puente de Vallecas (Madrid)
3939
clics
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
4226
clics
André el Gigante en avión a principios de los 80
más votadas
404
La Audiencia de Valencia ordena citar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana
271
PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»
710
El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones
347
El Parlamento andaluz rechaza con votos del PP una comisión de investigación e indemnizar a víctimas por fallos en los cribados de cáncer
369
Nacho Abad pregunta a Pablo Fernández sobre el periódico más vendido de su kiosko y se lleva una lección
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
30
clics
Israel participa "por sus santos bemoles": las presiones al más alto nivel garantizan su participación en el mundial del Arena
El Gobierno de Navarra lamenta que sus peticiones vía Exteriores y CSD se hayan topado con amenazas de multas y sanciones por parte de las federaciones de gimnasia
|
etiquetas
:
israel
,
navarra
,
gimnasia
11
3
0
K
172
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
172
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
concentrado
Luego que no se quejen si aparece una cáscara de plátano sobre las barras asimétricas
0
K
20
#8
Pixmac
Si se sabe que Israel participa, ¿para qué solicitan dar cobijo al Mundial de gimnasia? Lo de Israel no es algo de hace 2 meses, que la invasión de Palestina ya tiene 2 años.
0
K
20
#10
Somozano
#8
Es Navarra. Les sobra el dinero y no saben que hacer con él
Repartirlo a Extremadura, Andalucía o Castilla la Mancha obviamente no
0
K
6
#11
alcama
#8
Con el postureo sí lleváis 2 meses
0
K
5
#7
Dene
se viene un bonito boycot
0
K
12
#9
Apotropeo
Espero que, a todos estos deportistas israelitas, les castigue su Dios por mezclarse con gentiles.
0
K
8
#6
CharlesBrowson
Al final como siempre mucho postureo, mucho ñiñi al público...pero que no pare la fiesta
0
K
7
#1
Somozano
*
Rojos dándose cuenta del poder judío en el mundo
2025
Es curioso como en la revolución rusa el 70% de los más altos revolucionarios eran judíos. Lenin no lo era pero si su abuelo materno que se convirtió al cristianismo ortodoxo
en.wikipedia.org/wiki/Blank_family#Srul_(Alexander)_Blank
Eso a pesar que eran el 4% en el imperio ruso
El alcalde de París centro (nueva entidad que reúne los 4 primeros distritos) es un judío del partido socialista casado con una rabina (el judaísmo nunca…
» ver todo el comentario
0
K
6
#3
Tito_Keith
#1
whatever
0
K
8
#4
concentrado
#1
No tan curioso. La élite burguesa ilustrada, que es de donde salieron los revolucionarios, contaba con un alto número de judíos. Eso no significa que los judíos fueran en su mayoría revolucionarios, sino que muchos de los ilustrados rusos eran judíos.
0
K
20
#5
Somozano
*
#4
Siempre son élite.
En EEUU son el 2% del país pero llenan los altos puestos en empresas, finanzas, política, banca, medios culturales...
Da la impresión que es casi imposible que un judío usano pueda acabar de reponedor del Walmart pudiendo ser abogado especializado en divorcios en un buen bufete de Denver o guionista de sitcom en Los Ángeles
Que facilidad tienen para alcanzar la élite
Que listos son eh
Aún con dos cojones hace unos meses Ross de Friends, sionista declarado, criticaba la…
» ver todo el comentario
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Repartirlo a Extremadura, Andalucía o Castilla la Mancha obviamente no
2025
Es curioso como en la revolución rusa el 70% de los más altos revolucionarios eran judíos. Lenin no lo era pero si su abuelo materno que se convirtió al cristianismo ortodoxo
en.wikipedia.org/wiki/Blank_family#Srul_(Alexander)_Blank
Eso a pesar que eran el 4% en el imperio ruso
El alcalde de París centro (nueva entidad que reúne los 4 primeros distritos) es un judío del partido socialista casado con una rabina (el judaísmo nunca… » ver todo el comentario
En EEUU son el 2% del país pero llenan los altos puestos en empresas, finanzas, política, banca, medios culturales...
Da la impresión que es casi imposible que un judío usano pueda acabar de reponedor del Walmart pudiendo ser abogado especializado en divorcios en un buen bufete de Denver o guionista de sitcom en Los Ángeles
Que facilidad tienen para alcanzar la élite
Que listos son eh
Aún con dos cojones hace unos meses Ross de Friends, sionista declarado, criticaba la… » ver todo el comentario