Israel ordena por primera vez evacuar cuatro barrios completos en Beirut y eleva la tensión en Medio Oriente

Israel ordena por primera vez evacuar cuatro barrios completos en Beirut y eleva la tensión en Medio Oriente

La inédita instrucción afecta a suburbios del sur de Beirut y no tiene fecha de término. Irán reanudó ataques y se reportaron explosiones en Doha.

Cehona #1 Cehona
Otro solar como Gaza, da igual Hospitales, Colegios, edificios civiles.  media
comadrejo #3 comadrejo
#1 Y luego siguiendo la linea de costa prometida, le toca a la Siria taliban. Después Turquia.

Por el este que caliente Jordania.
#6 perica_we
#3 todo lo que está pasando en "éstos días" por encima de jordania sería para flipar, ni chemtrails.... misiles para un lado, aviones para el otro, y ellos allí calladitos, es admirable...
#4 carraxe *
#1 Destruir sistemáticamente barrios civiles es un crimen de genocidio
Connect #5 Connect
#1 Pero lo pueden hacer. Es el mensaje que se ha dado. De hecho este mismo ataque a Irán comenzó con un bombardeo a una escuela de niñas. Y no ha pasado nada.

Estamos en un momento en que todo vale. Como se hacía antiguamente con la colonizaci de África
carakola #2 carakola
Israel "ordena evacuar" mientras Irán "ataca". Lo de esta prensa apestosa desborda por todos lados. Mientras, las declaraciones sobre estas "evacuaciones": "Ministro israelí advierte que el suburbio de Beirut sufrirá la misma devastación que Gaza " www.meneame.net/story/ministro-israeli-advierte-suburbio-beirut-sufrir
#7 perica_we
pues ya lleva 2 frentes al mismo tiempo, y sin despeinarse?
