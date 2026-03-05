·
Israel ordena por primera vez evacuar cuatro barrios completos en Beirut y eleva la tensión en Medio Oriente
La inédita instrucción afecta a suburbios del sur de Beirut y no tiene fecha de término. Irán reanudó ataques y se reportaron explosiones en Doha.
actualidad
7 comentarios
#1
Cehona
Otro solar como Gaza, da igual Hospitales, Colegios, edificios civiles.
7
K
97
#3
comadrejo
#1
Y luego siguiendo la linea de costa prometida, le toca a la Siria taliban. Después Turquia.
Por el este que caliente Jordania.
1
K
21
#6
perica_we
#3
todo lo que está pasando en "éstos días" por encima de jordania sería para flipar, ni chemtrails.... misiles para un lado, aviones para el otro, y ellos allí calladitos, es admirable...
1
K
20
#4
carraxe
*
#1
Destruir sistemáticamente barrios civiles es un crimen de genocidio
2
K
30
#5
Connect
#1
Pero lo pueden hacer. Es el mensaje que se ha dado. De hecho este mismo ataque a Irán comenzó con un bombardeo a una escuela de niñas. Y no ha pasado nada.
Estamos en un momento en que todo vale. Como se hacía antiguamente con la colonizaci de África
1
K
24
#2
carakola
Israel "ordena evacuar" mientras Irán "ataca". Lo de esta prensa apestosa desborda por todos lados. Mientras, las declaraciones sobre estas "evacuaciones": "Ministro israelí advierte que el suburbio de Beirut sufrirá la misma devastación que Gaza "
www.meneame.net/story/ministro-israeli-advierte-suburbio-beirut-sufrir
5
K
71
#7
perica_we
pues ya lleva 2 frentes al mismo tiempo, y sin despeinarse?
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
