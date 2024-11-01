Israel no reabrirá el cruce de Rafah y limitará la ayuda para presionar a Hamás por los rehenes muertos restantes (ING)

Tras confirmarse la identificación de los restos de cuatro rehenes, las familias de los cautivos que aún se encuentran en Gaza exigen que el acuerdo se suspenda hasta que sus seres queridos regresen y acusan al gobierno de eludir su "deber inmediato".
Es una excusa más para continuar con el exterminio.
¡HdlgP!
Pero claro, entonces no podrán seguir con el apartheid.
La cosa es, si Hamás ya ha entregado a los rehenes vivos, y en un estado aceptable dadas las circunstancias ¿Por qué no iban a entregar a los que murieron?
Los sionazis sabían y saben perfectamente que, tras un intensivo bombardeo, habrá cadáveres que, tal vez, no aparezcan nunca porque estarán bajo los escombros en vete tú a saber dónde... porque ya habrían muerto tanto ellos como sus carceleros.
Y nosotros sabíamos y sabemos también perfectamente, que los… » ver todo el comentario
Es decir, que los familiares quieren que su gobierno siga asesinado civiles inocentes...
En los documentales he visto hienas despedazar vivo a un ñu con más humanidad que esta gente...
Curiosidad por ver qué hará el sionismo.