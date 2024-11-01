edición general
Israel no reabrirá el cruce de Rafah y limitará la ayuda para presionar a Hamás por los rehenes muertos restantes (ING)

Tras confirmarse la identificación de los restos de cuatro rehenes, las familias de los cautivos que aún se encuentran en Gaza exigen que el acuerdo se suspenda hasta que sus seres queridos regresen y acusan al gobierno de eludir su "deber inmediato".

Suigetsu
Israel sabe que estos muertos ni Hamás ni ellos saben donde deben de estar. Seguramente bajo runas por un mísil lanzado por la propia Israel.
Es una excusa más para continuar con el exterminio.
Spirito
#1 Y la estrategia ahora de Israel no es dejar de matar (porque siguen muriendo niños por falta de medicamentos, hospitales, alimentación....) sino relajar la presión internacional, dejar de ser foco de atención mediática, de protestas, de ruptura de relaciones... para continuar con el genocidio a otro ritmo.

¡HdlgP!
Andreham
Fácil, que Israel permita que entren equipos de descombro para encontrar todos los muertos, y cuando los estimados 200k muertos palestinos se identifiquen, si aparecen los muertos israelies, se les entrega.

Pero claro, entonces no podrán seguir con el apartheid.
Spirito
Y si no es esa excusa será otra.

La cosa es, si Hamás ya ha entregado a los rehenes vivos, y en un estado aceptable dadas las circunstancias ¿Por qué no iban a entregar a los que murieron?

Los sionazis sabían y saben perfectamente que, tras un intensivo bombardeo, habrá cadáveres que, tal vez, no aparezcan nunca porque estarán bajo los escombros en vete tú a saber dónde... porque ya habrían muerto tanto ellos como sus carceleros.

Y nosotros sabíamos y sabemos también perfectamente, que los…   » ver todo el comentario
XtrMnIO
"Las familias de los cautivos que aún se encuentran en Gaza exigen que el acuerdo se suspenda hasta que sus seres queridos regresen y acusan al gobierno de eludir su "deber inmediato""

Es decir, que los familiares quieren que su gobierno siga asesinado civiles inocentes...

En los documentales he visto hienas despedazar vivo a un ñu con más humanidad que esta gente...
rogerius
Que una flota armada internacional entre en aguas de Gaza y desembarque ayuda y efectivos de la ONU.

Curiosidad por ver qué hará el sionismo.
