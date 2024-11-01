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Israel mata a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un bombardeo al norte de la franja

Israel mata a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un bombardeo al norte de la franja

El Ejército israelí mató anoche a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un ataque aéreo con dron contra "un grupo de civiles" en la zona de Beit Lahia (norte de la Franja), informó este jueves el Hospital Shifa al que fueron trasladados los cadáveres. El centro médico detalló que el ataque se produjo aproximadamente a las 23:30 hora local del miércoles y que "otras personas resultaron heridas".

| etiquetas: gaza , israel , genocidio , niños
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Javi_Pina #2 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
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#4 laruladelnorte
#2 Para algunos paises todavía es pronto... >:-(
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#9 DenisseJoel
#4 Pues igual es el momento de empezar a sancionar a esos países, por colaboración con un genocidio en curso.
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makinavaja #10 makinavaja
#2 NOOOOOOOO.... que dice la UE que ahora que hay un alto el fuego no es momento.... :-D :-D :-D
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Beltenebros #6 Beltenebros
@admin, ¿Está justificado un voto de "spam" a esta noticia?
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aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#6 creo que no hay nadie detras de la cuenta @admin
Mejor etiqueta a @eirene
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Beltenebros #12 Beltenebros
#8
Muchas gracias.
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powernergia #1 powernergia
Sin novedad en el frente.
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ochoceros #3 ochoceros
#1 Yo no puedo poner esta infografía actualizada porque desde el final de 2024 hasta ahora ha crecido tan exponencialmente el volumen de niños asesinados por los genocidas que por tamaño en Mb ya no lo soportan ni Menéame ni el navegador (ampliar imagen para ver el detalle).  media
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aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#3 Por cada israelí que murió el día del atentado de Hamás, Israel había matado antes a miles de palestinos.
Pero por lo que sea, los palestinos no tienen "derecho a defenderse".
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Beltenebros #5 Beltenebros
Ya tenemos el voto negativo injustificado del NAFO de turno.
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Beltenebros #13 Beltenebros
Hola @Eirene, ¿Está justificado un voto de "spam" a esta noticia?
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Tkachenko #14 Tkachenko
#13 si es de la chupipandi NAFO, sí
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vviccio #11 vviccio
PP, Nox y Junts apoyan a los asesinos.
masjidalaqsa.com/israeli-product-checker-boycott-list
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menéame