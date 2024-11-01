Israel mata a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un bombardeo al norte de la franja

El Ejército israelí mató anoche a cinco gazatíes, tres de ellos niños, en un ataque aéreo con dron contra "un grupo de civiles" en la zona de Beit Lahia (norte de la Franja), informó este jueves el Hospital Shifa al que fueron trasladados los cadáveres. El centro médico detalló que el ataque se produjo aproximadamente a las 23:30 hora local del miércoles y que "otras personas resultaron heridas".