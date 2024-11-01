Israel lanza nuevos ataques en Gaza tras acusar a Hamás de incumplir el alto el fuego

El alto el fuego recientemente alcanzado en Gaza se tambalea después de que el Ejército israelí renuadara sus ataques en el territorio. La Protección Civil de Gaza, controlada por Hamás, dijo que hubo al menos 33 muertos en una oleada de ataques israelíes en Ciudad de Gaza, Jan Yunis y las cercanías de az-Zawaida. Horas antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había ordenado a su ejército reanudar "potentes" ataques en la Franja de inmediato y acusó a la milicia islamista Hamás de violar el alto el fuego acordado hace pocas.