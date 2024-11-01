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Israel lanza un nuevo ataque mientras Trump dice a Netanyahu que no repita los bombardeos contra la energía iraní [ENG]

Israel lanzó esta mañana una nueva oleada de ataques contra Irán, un día después de que el presidente Donald Trump le dijera que no repitiera sus bombardeos sobre infraestructuras de gas natural iraníes, lo que intensificó notablemente la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El señor Netanyahu afirmó que Israel actuó en solitario en el bombardeo del campo de gas South Pars y confirmó que el señor Trump le había pedido que se abstuviera de llevar a cabo este tipo de ataques.

| etiquetas: netanyahu , irán , trump , energía , ataque
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1 comentarios
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#1 PerritaPiloto
Israel no va a dejar de hacer nada que no quiera dejar de hacer, independientemente de lo que diga el inquilino de la Casa Blanca. Los líderes del pueblo elegido no necesitan autorización de nadie para hacer nada.

Y de todas maneras entre que Trump es un mentiroso o que no miente nunca porque dice una cosa y la contraria y que ha sipado a auténticos filonazis fundamentalistas en posiciones de poder y les ha autorizado a hacer atrocidades puede que todo esto suceda con el consentimiento de Estados Unidos pero sin que el viejo chocho que cree que manda lo sepa.
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menéame