Israel lanza un nuevo ataque mientras Trump dice a Netanyahu que no repita los bombardeos contra la energía iraní [ENG]

Israel lanzó esta mañana una nueva oleada de ataques contra Irán, un día después de que el presidente Donald Trump le dijera que no repitiera sus bombardeos sobre infraestructuras de gas natural iraníes, lo que intensificó notablemente la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El señor Netanyahu afirmó que Israel actuó en solitario en el bombardeo del campo de gas South Pars y confirmó que el señor Trump le había pedido que se abstuviera de llevar a cabo este tipo de ataques.