Israel lanza una nueva operación militar en Cisjordania

Los soldados israelíes llevan a cabo una incursión entre Nablus y el norte del valle del Jordán, sitiando en particular la ciudad de Tubas. Esta ofensiva es una continuación de las llevadas a cabo en Jenin y Tulkarem, donde el ejército israelí está acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
| etiquetas: israel , genocidio , cisjordania , palestina , colonialismo
operacion militar = Israel.
invasion = Rusia.
Y eso que el enlace es de un medio que se supone que es progre.
El holocausto va a ser una broma, y lo saben, por eso actúan con terror constante contra todos, para que no puedan tener la mas mínima opción nunca
Y ese momento está más cerca de lo que los sionistas creen.
Luego tienes 20.000 comentarios sobre Ucrania / Rusia y menciona a Israel en 4 o 5… el resto por alguna cosilla se le olvida siempre.
¿Por que será? Misterio misterioso.
Yo tengo a esa cuenta de Menéame en ignore. Así me evito leer sus trolentarios.