edición general
24 meneos
19 clics
Israel lanza una nueva operación militar en Cisjordania

Israel lanza una nueva operación militar en Cisjordania

Los soldados israelíes llevan a cabo una incursión entre Nablus y el norte del valle del Jordán, sitiando en particular la ciudad de Tubas. Esta ofensiva es una continuación de las llevadas a cabo en Jenin y Tulkarem, donde el ejército israelí está acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

| etiquetas: israel , genocidio , cisjordania , palestina , colonialismo
20 4 0 K 242 actualidad
15 comentarios
20 4 0 K 242 actualidad
Comentarios destacados:      
Beltenebros #3 Beltenebros
El genocidio continúa. Lamentablemente.
6 K 94
Macadam #15 Macadam
#3 Pero gracias al acuerdo de paz ya no es noticiable
1 K 28
Veelicus #2 Veelicus
Leccion 1 Neolengua.

operacion militar = Israel.
invasion = Rusia.
6 K 81
Beltenebros #4 Beltenebros
#2
Y eso que el enlace es de un medio que se supone que es progre.
3 K 67
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Un día el gringo caerá, y cuando el gringo no esté ahí, israel se convertirá en un mal recuerdo.
3 K 50
Magog #6 Magog
#5 los países que la rodean aun se lamen las heridas de la última, pero el dia que entren va a ser terrible, demasiadas décadas de dolor e ira no ayudan, y ellos no paran...
El holocausto va a ser una broma, y lo saben, por eso actúan con terror constante contra todos, para que no puedan tener la mas mínima opción nunca
1 K 19
#11 soberao
#6 #5 No creas que los vecinos de la zona sean como Israel, por mucho que hayan sufrido, porque no son así. Aunque nos muestren al árabe como el ISIS pero al final se ha demostrado con creces que los del ISIS son Israel y la estrella de David el símbolo de la barbarie fascista del siglo 21, equivalente a la esvástica nazi, que también era un símbolo de procedencia religiosa.
5 K 76
Ishkar #9 Ishkar
#5 Infravaloras la capacidad de gimnástica mental que los EEUU son capaces de hacer cuando no les interesa el tema.
0 K 11
Beltenebros #14 Beltenebros
#5
Y ese momento está más cerca de lo que los sionistas creen.
0 K 19
#8 DenisseJoel
A ver, ¿están por ahí esos liberales que dicen que gracias a Trump se acabó la guerra? Es que tengo una duda, ¿como es que al acabar la segunda guerra mundial se rescató a las personas a las que los nazis estaban matando de hambre, y aquí simplemente se les sigue bombardeando sin más? A ver si es que resulta que la "guerra" (guiño liberal, guiño liberal) no se ha acabado aún.
3 K 40
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
La misma "paz" que los Zazis de MNM quieren para Ucrania.
9 K 26
StuartMcNight #10 StuartMcNight
#1 Vaya… otra vez noticia sobre Israel donde Maripili solo menciona Ucrania / Rusia.

Luego tienes 20.000 comentarios sobre Ucrania / Rusia y menciona a Israel en 4 o 5… el resto por alguna cosilla se le olvida siempre.

¿Por que será? Misterio misterioso.
4 K 55
suppiluliuma #12 suppiluliuma *
#10 Una vez más, Stu McAltRight, sigues sin mostrarme esos comentario suyos sobre Rusia similares a los míos sobre Israel, y tampoco esos comentarios en los que, según tú digo que www.meneame.net/story/iran-dice-reserva-todas-opciones-tras-ataque-ee- [["EEUU tiene todo el derecho a bombardear Irán porque no le gusta su gobierno. Irán es el mal y todo ataque está muy…   » ver todo el comentario
2 K 11
Beltenebros #13 Beltenebros
#10
Yo tengo a esa cuenta de Menéame en ignore. Así me evito leer sus trolentarios.
2 K 48
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Si Peters, cosas nazis.
1 K 16

menéame