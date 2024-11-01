edición general
La desesperada misión de Israel por borrar la historia del genocidio de Gaza [eng]

La desesperada misión de Israel por borrar la historia del genocidio de Gaza [eng]

Israel y sus aliados están luchando para controlar la narrativa sobre el genocidio en Gaza. La opinión pública global, incluyendo la de Estados Unidos, se ha vuelto en contra de Israel. La censura en plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales es intensa, bloqueando voces pro-palestinas y distorsionando la realidad. La batalla por la verdad en la información es crucial para evitar que Israel blanquee su imagen y repita atrocidades.

#2 concentrado
Pues no lo tenía tan difícil, que no lo hubiera cometido.
azathothruna #3 azathothruna
#2 Pos si.
Era mas facil ataque quirurgicos, aun arriesgando mas a los soldados.
O algo troll, exponer la vida de los atacantes confirmados de hamas, y sus lideres (asumiendo que el mossad tenga esa info)
azathothruna #1 azathothruna
Ojala sea mayor el fracaso de los nazis por tapar el holocausto.
Ironicamente, los negacionistas vinieron despues, y eso hacia enojar a los nazis :shit: :troll: :wall:
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Es como tirarse un pedo en un ascensor en el que hay dos personas e intentar disimular.
El estado de Israel hiede a genocidio y ese hedor ya no se lo va a quitar de encima.
manbobi #5 manbobi
Israel lleva décadas de limpieza étnica. Lo perpetrado en Gaza ha quedado enmarcado y no habrá toneladas de propaganda que consiga blanquear tanto crimen.
