La desesperada misión de Israel por borrar la historia del genocidio de Gaza [eng]

Israel y sus aliados están luchando para controlar la narrativa sobre el genocidio en Gaza. La opinión pública global, incluyendo la de Estados Unidos, se ha vuelto en contra de Israel. La censura en plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales es intensa, bloqueando voces pro-palestinas y distorsionando la realidad. La batalla por la verdad en la información es crucial para evitar que Israel blanquee su imagen y repita atrocidades.