El estado de Israel nació en el año 1948. Previamente Israel sólo hacía existido como estado en un única ocasión hasta la muerte del rey Salomón. El hecho de que Israel ocupara el territorio que ocupa hoy es por motivos religiosos e históricos. Sin embargo, existieron varias propuestas previas para resolver este problema: la ciudad de Ararat (EEUU), la Uganda británica, la Guinea británica, el Oblast Autónomo Judío (URSS), el plan Fugu (Japón), el plan Madagascar, Port Davey (Australia) y la África del Este italiana.
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Es ahí donde reside el interés de los lluesei en apoyar al Estado de lsrael.
es.wikipedia.org/wiki/Óblast_autónomo_Hebreo
El artículo 65 de la Constitución de Rusia de 1993[1] establece que el OAH queda como único óblast autónomo de Rusia,[2][3] siendo de iure una de las dos entidades territoriales judías oficiales del mundo (la otra es el Estado de Israel).[4] Sin embargo, de los 176 558 residentes del territorio en 2010, solo 1628 eran judíos, es decir, menos del uno por ciento. El resto de habitantes del territorio, de 36 244 km² de extensión, son principalmente rusos étnicos (casi un 90 %) y ucranianos.
Por cierto, me encanta la bandera del oblast.