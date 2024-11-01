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¿Y si Israel estuviese en otro lugar del planeta? [ENG]

¿Y si Israel estuviese en otro lugar del planeta? [ENG]  

El estado de Israel nació en el año 1948. Previamente Israel sólo hacía existido como estado en un única ocasión hasta la muerte del rey Salomón. El hecho de que Israel ocupara el territorio que ocupa hoy es por motivos religiosos e históricos. Sin embargo, existieron varias propuestas previas para resolver este problema: la ciudad de Ararat (EEUU), la Uganda británica, la Guinea británica, el Oblast Autónomo Judío (URSS), el plan Fugu (Japón), el plan Madagascar, Port Davey (Australia) y la África del Este italiana.

| etiquetas: israel , historia
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11 comentarios
3 0 0 K 44 cultura
#1 Zamarro
Milei les esta regalando medio pais, puede que en unos años veamos una segunda Gaza en el continente Americano.
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Comprendo que los judíos de aquel entonces viesen en estas propuestas una estafa para salir del paso.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Sheldon Cooper aprueba este meneo
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Estarían masacrando a cualquier otro.
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Asimismov #11 Asimismov *
#5 irían a ocupar Palestina por su situación estratégica en el mundo, desde donde controlar todo el tráfico de Suez, el Bósforo y Ormuz, mas del 50% del tráfico marino del mundo.
Es ahí donde reside el interés de los lluesei en apoyar al Estado de lsrael.
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Gry #9 Gry
Yo propongo que se queden con el lado oculto de la Luna, allí no hay tienen vecinos con los que pelearse.
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Dene #7 Dene
Por ejemplo, la Antártida??
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
En Kansas, por ejemplo, así estando en medio de Gringolandia pueden controlar todo el país y sus misiles no tienen que esforzarse mucho por matar a los que mataron a los nativos americanos.
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#8 T3rr0rz0n3
Pero si ya tienen un oblast propio en siberia
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#10 Leclercia_adecarboxylata
#8 Extraído de la wikipedia:

es.wikipedia.org/wiki/Óblast_autónomo_Hebreo

El artículo 65 de la Constitución de Rusia de 1993[1] establece que el OAH queda como único óblast autónomo de Rusia,[2][3] siendo de iure una de las dos entidades territoriales judías oficiales del mundo (la otra es el Estado de Israel).[4] Sin embargo, de los 176 558 residentes del territorio en 2010, solo 1628 eran judíos, es decir, menos del uno por ciento. El resto de habitantes del territorio, de 36 244 km² de extensión, son principalmente rusos étnicos (casi un 90 %) y ucranianos.

Por cierto, me encanta la bandera del oblast.
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menéame