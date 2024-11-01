¿Y si Israel estuviese en otro lugar del planeta? [ENG]  

El estado de Israel nació en el año 1948. Previamente Israel sólo hacía existido como estado en un única ocasión hasta la muerte del rey Salomón. El hecho de que Israel ocupara el territorio que ocupa hoy es por motivos religiosos e históricos. Sin embargo, existieron varias propuestas previas para resolver este problema: la ciudad de Ararat (EEUU), la Uganda británica, la Guinea británica, el Oblast Autónomo Judío (URSS), el plan Fugu (Japón), el plan Madagascar, Port Davey (Australia) y la África del Este italiana.