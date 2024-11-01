edición general
11 meneos
12 clics

Israel empleará "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza

El Ejército de Israel, a través de su vocero en lengua árabe, Avichay Adraee, advirtió el viernes, 19 de septiembre de 2025, que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza. Asimismo, urgió a los habitantes a huir hacia el sur, luego de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes. "Aprovechen la oportunidad" "A partir de este momento, la carretera de Salah al-Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra H

| etiquetas: israel , fuerza , sin precedentes , gaza
9 2 0 K 137 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 137 actualidad
#2 CrudaVerdad
Que Vlad el empalador ha quedado muy obsoleto .. hay que hacer un "remake"
2 K 30
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Como si hasta ahora no hubieran hecho nada.
1 K 28
Gry #3 Gry
Me pregunto si han oído hablar del ghetto de Varsovia.
0 K 16
pitercio #4 pitercio
Ni los cascotes de la tumba de Netanyahu van a quedar sin pulverizar, su apellido será proscrito como el de Hitler, la historia le marcará como uno de esos seres que nunca deberían haber existido.
0 K 12

menéame