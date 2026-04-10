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Israel dice que más de 18.000 bombas cayeron sobre Irán durante la guerra (ENG)
Israel dijo el viernes que lanzó más de 18.000 bombas sobre Irán durante una guerra de 40 días que comenzó el 28 de febrero, informa Anadolu.
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#2
Verdaderofalso
Cuantas sobre niños, civiles y colegios?
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#3
MiguelDeUnamano
#2
No las suficientes, según ellos y sus defensores.
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#1
vicus.
En la Alemania nazi a lo menos trataban de ocultarlo, en cambio el Carnicero de Gaza va a calzón quitao con el genocidio, con luz y taquígrafos.
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#4
Mauro_Nacho
Israel we vanagloria de que se hayan tirado 18.000 bombas sobre Irán, dice que es la única democracia de de Oriente Próximo y lleva a cabo el genocidio de Gaza Cisjordania y los bombardeos sobre el Líbano.
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