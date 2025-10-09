Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación hoy del acuerdo

El Gobierno de Israel ha confirmado este jueves que mantendrá este jueves a las 18.00 horas (hora local) una reunión para votar el acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, tras lo que el alto el fuego entrará en vigor 24 horas después, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en el enclave palestino
| etiquetas: israel , gaza , alto el fuego
Israel jamás ha respetado el "Alto el Fuego" ni ninguna resolución del Consejo de Seguridad ni de la ONU, desde hace décadas.
Están viendo que el mundo entero está culpándolos (como nunca hasta ahora se había visto) y necesitan rebajar la tensión, blanquear, reorganizarse...
Mientras tanto,con la complicidad y colaboración de los EEUU y el silencioso colaboracionismo europeo que les permitirá establecer gestores y autoridades ,marcar plazos,objetivos y barreras irrenunciables ,se repartirán con Trump y los desinteresados… » ver todo el comentario
Estamos hablando que tanto Netanyahu y su camarilla, como los que directamente lo apoyan son seguramente psicópatas o con algún tipo de patología grave y a esas bestias les da igual mentir, manipular, ataques de falsa bandera y lo que haga falta.
Para esos malnacidos el Pueblo y el sufrimiento terrible que generan se la suda... primero porque disfrutan con ello y luego porque el mundo gira, según ellos, en torno a ellos. No son tan listos, pero sí bastante malos.
Son un estúpido cáncer para la Humanidad que, si siguen acumulando poder, pueden acabar con la Humanidad.
¿te juegas un café a que después, también?
Ya veremos si permiten entrar a observadores, médicos, periodistas, psicólogos, etc... sin matarlos también, claro.
Despues de la entrega de los prisioneros, y entrega de armas, aduciran que Hamas no ha entregado "todas" las armas y sera la excusa para proseguir con la tarea de matar ó desplazar a toda la población gazati.
De todas formas yo es que cuando dice naranjito “y la reconstrucción de Gaza” como si tal cosa cuando solo queda escombros