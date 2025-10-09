edición general
Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación hoy del acuerdo

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación hoy del acuerdo

El Gobierno de Israel ha confirmado este jueves que mantendrá este jueves a las 18.00 horas (hora local) una reunión para votar el acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, tras lo que el alto el fuego entrará en vigor 24 horas después, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en el enclave palestino

makinavaja #1 makinavaja
QUE quieren más tiempo para seguir bombardeando... se le ve a Israel con ganas de paz... xD xD xD xD xD xD
sotillo #4 sotillo
#1 Me se de uno que va a pasar de naranja al rojo, voy a esperar a ver que dice
Spirito #5 Spirito *
#1 He pensado lo mismo.

Israel jamás ha respetado el "Alto el Fuego" ni ninguna resolución del Consejo de Seguridad ni de la ONU, desde hace décadas.

Están viendo que el mundo entero está culpándolos (como nunca hasta ahora se había visto) y necesitan rebajar la tensión, blanquear, reorganizarse...
fofito #11 fofito
#5 Creo que relajarán el genocidio un tiempo,el justo para montar una escusa de falsa bandera,que les vuelva a permitir continuar con la anexión de más territorios,el desplazamiento de la población,y la consecuente e inevitable masacre.

Mientras tanto,con la complicidad y colaboración de los EEUU y el silencioso colaboracionismo europeo que les permitirá establecer gestores y autoridades ,marcar plazos,objetivos y barreras irrenunciables ,se repartirán con Trump y los desinteresados…   » ver todo el comentario
Spirito #12 Spirito *
#11 Sí, sí.

Estamos hablando que tanto Netanyahu y su camarilla, como los que directamente lo apoyan son seguramente psicópatas o con algún tipo de patología grave y a esas bestias les da igual mentir, manipular, ataques de falsa bandera y lo que haga falta.

Para esos malnacidos el Pueblo y el sufrimiento terrible que generan se la suda... primero porque disfrutan con ello y luego porque el mundo gira, según ellos, en torno a ellos. No son tan listos, pero sí bastante malos.

Son un estúpido cáncer para la Humanidad que, si siguen acumulando poder, pueden acabar con la Humanidad.
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#1 En el ultimo alto el fuego, de hace unos meses, los sionistas siguieron bombardeando sin descanso, como buenos hijos de puta que son
mecheroconluz #3 mecheroconluz
Mientras tanto, seguirán matando civiles y destruyendo hospitales.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

¿te juegas un café a que después, también?
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
#6 Después les van a montar un minigueto para que palmen de hambre y miseria y quién quiera comer a currar a destajo levantado Orange Resort, Ciudad de Megacabrones, sobre los restos de sus amigos y familiares.
Spirito #8 Spirito *
#3 E impidiendo corredores humanitarios para llevar agua, comida, medicamentos... lo cual, es un crimen de Lesa Humanidad.

Ya veremos si permiten entrar a observadores, médicos, periodistas, psicólogos, etc... sin matarlos también, claro.
Connect #10 Connect
Un Gobierno que ha tirado abajo todos los hospitales, que ha asesinado familias enteras, que ha mutilado niños/as y que ha secuestrado a personas de una flotilla en aguas internacionales y que nadie le ha dicho nada ¿qué le impide ahora respetar este acuerdo? En cuanto liberen a los secuestrados seguirán asesinando civiles y haciendo cosas nazis-sionistas.
RoterHahn #15 RoterHahn
#10
Despues de la entrega de los prisioneros, y entrega de armas, aduciran que Hamas no ha entregado "todas" las armas y sera la excusa para proseguir con la tarea de matar ó desplazar a toda la población gazati.
antesdarle #2 antesdarle
Hay todavía un par de misiles por lanzar. No se vayan a caducar.
alfon_sico #9 alfon_sico
#2 y parece que 4 de los prisioneros de Hamas no los entregan. Veremos si se acaba cumpliendo el acuerdo

De todas formas yo es que cuando dice naranjito “y la reconstrucción de Gaza” como si tal cosa cuando solo queda escombros
Dene #14 Dene
Y los genocidas se irán de rositas..
