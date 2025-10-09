Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación hoy del acuerdo

El Gobierno de Israel ha confirmado este jueves que mantendrá este jueves a las 18.00 horas (hora local) una reunión para votar el acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, tras lo que el alto el fuego entrará en vigor 24 horas después, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en el enclave palestino