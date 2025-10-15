Israel confirma que el cuarto cuerpo entregado por Hamás no es de ningún rehén

El Ejército israelí confirmó este miércoles que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes". Previamente, había afirmado que los otros tres cadáveres correspondían a Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levy, cuyas familias han sido notificadas.
Se me ocurren un par de cosas de las que acusarte...
Podria empezar por antisemitismo, y racismo...
... debe ser extremadamente difícil, por no decir imposible, identificar cadáveres bajos miles de tolenadas de escombros asesinatos por una banda de desalmados con bombas de 500kg.
¿O tú no has visto estos últimos meses las noticias de como a quedado Gaza de arriba a abajo?.
Bibi estará contento: mato al guardia de Hamás del secuestrado que era su objetivo ... y su familia, a las otras decenas de familias, más inocentes aún, que vivían en ese edificio y demás daños colarales. Estoy completamente seguro que la vida de ese isrrseli se la sudaba mucho.
Ambos.
Está usted un poco sensible, Israel da puto asco. Me está usted acusando de algo?