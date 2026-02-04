edición general
Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a una decena de personas

Entre los muertos hay cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses

Javi_Pina #3 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
pepel #4 pepel
Israel nació de la mierda, y terminará siendo mierda.
Tkachenko #7 Tkachenko
esperando ansioso al SIONAFI de guardia para que nos explique porque había que matar a esa gente ¬¬
sat #8 sat *
Israel estado asesino. No hay más.
Cehona #2 Cehona
Y con un acuerdo de Paz, con una premio nobel de la Paz alabándolos, con un Elon Musk defendiendo a los asesinos y llamando antipatriota a los que denuncian el genocidio.
Como seria sin acuerdos de Paz.
Un solar baldío
ombresaco #5 ombresaco
#2 Para bien o para mal, la opinión alguien que no tiene ningún cargo da realmente igual. Aunque no sea del todo irrelevante, a efectos prácticos es más importante la de todos los políticos en activo que miran para otro lado.
Cehona #9 Cehona
#5 No se a quien te refieres de alguien que no tiene cargo, si es Corina, es utilizada para blanquear discursos genocidas, si es por Elon Musk, tuvo cargos públicos con Trump y participó de las magadas. Ahora en la sombra de Trump, sigue teniendo poder económico y participa políticamente.
ombresaco #11 ombresaco
#9 Tú lo has dicho: tuvo
Efectivamente, no he dicho que sean irrelevantes, pero que se debería centrar el foco en los políticos en activo.
#10 soberao
#2 Un solar ya es y han estado destruyendo edificios civiles durante todo este tiempo de "alto al fuego": xcancel.com/trackingisrael/status/2017651946371342417
#12 pirat
#10 Ojo, muchos de esos edificios civiles financiados por la cooperación internacional.
ombresaco #1 ombresaco
imposible, hay un alto el fuego.
sotillo #6 sotillo
#1 Además no mata extermina por docenas a mujeres y niños
#13 pirat
Habrá que darles facilidades para que se instalen aquí y hagan lo mismo con nosotros, con el inquebrantable apoyo de nuestros ultrapatriotas.
