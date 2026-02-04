·
Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a una decena de personas
Entre los muertos hay cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
actualidad
13 comentarios
relacionadas
#3
Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
1
K
19
#4
pepel
Israel nació de la mierda, y terminará siendo mierda.
0
K
19
#7
Tkachenko
esperando ansioso al SIONAFI de guardia para que nos explique porque había que matar a esa gente
0
K
19
#8
sat
*
Israel estado asesino. No hay más.
1
K
15
#2
Cehona
Y con un acuerdo de Paz, con una premio nobel de la Paz alabándolos, con un Elon Musk defendiendo a los asesinos y llamando antipatriota a los que denuncian el genocidio.
Como seria sin acuerdos de Paz.
Un solar baldío
0
K
13
#5
ombresaco
#2
Para bien o para mal, la opinión alguien que no tiene ningún cargo da realmente igual. Aunque no sea del todo irrelevante, a efectos prácticos es más importante la de todos los políticos en activo que miran para otro lado.
0
K
11
#9
Cehona
#5
No se a quien te refieres de alguien que no tiene cargo, si es Corina, es utilizada para blanquear discursos genocidas, si es por Elon Musk, tuvo cargos públicos con Trump y participó de las magadas. Ahora en la sombra de Trump, sigue teniendo poder económico y participa políticamente.
0
K
13
#11
ombresaco
#9
Tú lo has dicho:
tuvo
Efectivamente, no he dicho que sean irrelevantes, pero que se debería centrar el foco en los políticos en activo.
0
K
11
#10
soberao
#2
Un solar ya es y han estado destruyendo edificios civiles durante todo este tiempo de "alto al fuego":
xcancel.com/trackingisrael/status/2017651946371342417
1
K
36
#12
pirat
#10
Ojo, muchos de esos edificios civiles financiados por la cooperación internacional.
0
K
8
#1
ombresaco
imposible, hay un alto el fuego.
0
K
11
#6
sotillo
#1
Además no mata extermina por docenas a mujeres y niños
0
K
11
#13
pirat
Habrá que darles facilidades para que se instalen aquí y hagan lo mismo con nosotros, con el inquebrantable apoyo de nuestros ultrapatriotas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
