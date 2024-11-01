edición general
Israel afea a Macron invitar a «gobiernos hostiles como el de Sánchez» a la reunión de París sobre la paz en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha atacado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por organizar mañana una reunión sobre el plan de paz de EE.UU. para Gaza con «gobiernos hostiles como el de Sánchez». Saar ha dicho que lo consideran un nuevo intento del presidente Macron de «desviar la atención de sus problemas internos» en detrimento de Israel.

Andreham #3 Andreham
Si el genocida quiere que a la reunión sólo vayan chupapollas puede pedir que venga Trump, que se rodea de ellos.
5 K 78
Pertinax #1 Pertinax *
Llegados a este punto, y si fuese Sánchez, yo le haría un calvo a Gideón.
3 K 56
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Gideón agárrame un cojón.
2 K 48
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Netahanyu no puede ir porque sería detenido para llevarlo a la CPI?
2 K 45
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Creo que votaría al Pedro al Nobel de la paz solo por ver la cara del Zanahorio y del Sionazi.
2 K 43
mariKarmo #13 mariKarmo
#7 y de Feijóo.
0 K 18
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Supongo que tambien habrá invitado a gobiernos nazis como el de israel.
2 K 37
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
"Saar ha dicho que lo consideran un nuevo intento del presidente Macron de «desviar la atención de sus problemas internos» en detrimento de Israel.
etiquetas: israel, macron, gobiernos, paz, gaza"

Lanzar una afirmacion asi y llamar "hostiles" a otros paises xD
1 K 28
Sandman #5 Sandman
#4 No como hace Netanyahu desviando la atención de sus juicios por corrupción.
1 K 29
#10 soberao *
Israel sigue pensando que son "un país normal". La caída del guindo que les espera...
1 K 27
#11 Albarkas
No va Feijoo porque no quiere.
1 K 22
mariKarmo #12 mariKarmo *
Por algo lo llamamos El Perro. El puto Perro.
0 K 18
#8 Bravok1
Israel comenos los huevos, haz un favor al mundo y desaparece de la faz de la tierra.
1 K 15
ur_quan_master #14 ur_quan_master *
Qué vas a esperar de alguien que lleva el nombre de un personaje de la Biblia, Gedeon ,cuya fama radica en matar gente.
0 K 11

