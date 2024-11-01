Israel afea a Macron invitar a «gobiernos hostiles como el de Sánchez» a la reunión de París sobre la paz en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha atacado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por organizar mañana una reunión sobre el plan de paz de EE.UU. para Gaza con «gobiernos hostiles como el de Sánchez». Saar ha dicho que lo consideran un nuevo intento del presidente Macron de «desviar la atención de sus problemas internos» en detrimento de Israel.
