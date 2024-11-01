edición general
Israel advierte que el régimen de Maduro es el “nexo” de Hezbolá y Hamás en Sudamérica

El canciller israelí advirtió que la crisis humanitaria generada por la dictadura han creado un entorno favorable para estructuras respaldadas por Irán.

manuelpepito
Y de los reptilianos
devilinside
#1 Y de ETA, nunca hay que olvidarlo
ipanies
Un genocida señalando a otros que NO son genocidas... Pero le vamos a dar mucha importancia a lo que digan los genocidas, ya verás.
kaos_subversivo
Los fascitas soempre el cuento del enemigo unico. Todo es hamas, todo es eta...
frg
#8 Es que las "armas de destrucción masiva" están muy vistas, a menos que seas Irán.
lameiro
Dice Isabel que tambien es el nexo de ETA y Sanchez.
jonolulu
Sujétame el cubata...
FatherKarras
Qué nexo ni qué leches. Lo que quieren Israel y EEUU es desviar la atención sobre el genocidio que están cometiendo en Gaza. Y yastá, nada nuevo.
Fustigador_
También mataron a Manolete
frg
"Israel advierte", Trump ejecuta.
MisturaFina
Y una.mierda!
Que importa lo que diga esa gente sucia. Si son asesinos.
jadcarpan
Ya estamos más cerca del Comunismo-Nazi tan famoso  media
