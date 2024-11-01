·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9175
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7103
clics
Llego la censura "buena" a MNM
5884
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
6042
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
8233
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
más votadas
457
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
585
El Ayuntamiento de Madrid define como “derecho fundamental” que el duque de Alba expulse a los vecinos para construir pisos turísticos
419
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
636
¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
567
Congresista Ted Lieu: "Trump aparece miles de veces en los archivos de Epstein en acusaciones de violar niñas y amenazar con matarlas" [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
5
clics
Isabel Rodríguez (ministra): "Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid"
La ministra de Vivienda acusa a Ayuso de “no asumir sus competencias en materia de vivienda” y boicotear la ley nacional
|
etiquetas
:
isabel rodríguez
,
ministra
,
vivienda
,
ayuso
,
comunidad de madrid
5
1
0
K
62
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
62
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
curaca
*
#0
Es duplicada, aunque yo creo son declaraciones nuevas aunque dice lo mismo-
De todos modos, la ministra no sé cómo justificaría esto, el 155 solo se puede aplicar si se está incumpliendo una Ley, y aquí la CA de Madrid no incumple ninguna ley, ya que esta ley lo que ofrece es un marco que debe ser respetado por las Comunidades Autónomas, dándole herramientas, que no es obligatorio implementar porque las competencias están en manos de estas.
3
K
30
#3
obmultimedia
#1
Que ley se vulneró cuando el PP aplicó el 155 a Cataluña?
1
K
19
#4
curaca
#3
La que impide a una Comunidad Autónoma convocar referéndums sin autorización y no hacer caso a los reiteradas advertencias que se le hicieron.
1
K
18
#5
obmultimedia
#4
No tenia caracter vinculante, fue como votar con unos amigos donde vas a ir a cenar en finde.
0
K
11
#7
curaca
#5
Da igual, ningún referéndum es vinculante según el articulo 92 de la Constitución. El único con capacidad para promoverlo es el Gobierno, aprobarlo el Congreso por mayoría absoluta y convocarlo el Rey. La Generalatat cayó en desobediencia, y por eso se le aplicó el 155 (de manera muy light).
1
K
18
#9
mstk
#1
Aunque no es de vivienda, la CAM incumple sistemáticamente la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero
0
K
7
#11
curaca
#9
Creo que lo que incumple es el registro de médicos que no quieren hacer abortos, y esta ley la tiene, la CA recurrida y el Gobierno ha recurrido que la CA no haya entregado la lista. En mi opinión la CA debería haber entregado la lista y luego recurrir, pero que no hay una lista de médico que no realizan abortos no atenta contra el orden constitucional.
De todos modos, ahora estábamos hablando de la ley de la vivienda, y mi crítica venía porque para aplicar el 155 debe haber una reiterada desobediencia de los requerimientos e incumplimiento de las leyes.
Si nos ponemos así, Cataluña incumple, no la leyes sino sentencias sobre el bilingüismo en colegios ¿un 155 educativo para Cataluña?
1
K
18
#8
calde
*
Esta debe de ser la peor ministra. Si se dedicase a hacer su trabajo y tomase medidas de verdad para contener el precio de la vivienda...
Alguien sabe si esta señora hace algo en su trabajo? Porque me da que poco, más allá del ridículo de pedirle a los empresarios que bajen voluntariamente su margen de beneficios...
3
K
23
#6
okeil
Pero podría iniciar el proceso y que todos viésemos que el PP incumple la ley, incluso desde las instituciones que aprobaron esa ley.
0
K
10
#12
curaca
#6
Pero es que no se incumple ninguna ley. Lo que recoge la legislación estatal es un marco legal con una herramientas que el Estado central autoriza a las Comunidades Autónomas a usar, pero no puede obligarlas a utilizarlas porque eso es una competencia de estas ¿Por qué dónde se aplica el control de precios en zonas tensionadas no se hizo antes? Porque a pesar de que vivienda es una competencia transferida a las Comunidades, estas necesitan el marco normativo que desarrolla el Estado en el que ofrece poder hacer esto.
0
K
9
#10
VFR
No se atreve
0
K
9
#13
curaca
#10
No se atreve por dos razones. La primera porque no se está incumpliendo ninguna ley, y ella lo sabe (dónde está la denuncia de la Abogacía del Estado ante los tribunales reclamando el cumplimiento de esta ley). Y dos porque, como dice la noticia no tiene votos en el Senado, ni siquiera para que se tramite.
0
K
9
#2
A.more
Más razón que un santo. Y en sanidad. Que deje de robar la marquesa de Quirón. Que está noo sale en a3
0
K
8
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De todos modos, la ministra no sé cómo justificaría esto, el 155 solo se puede aplicar si se está incumpliendo una Ley, y aquí la CA de Madrid no incumple ninguna ley, ya que esta ley lo que ofrece es un marco que debe ser respetado por las Comunidades Autónomas, dándole herramientas, que no es obligatorio implementar porque las competencias están en manos de estas.
De todos modos, ahora estábamos hablando de la ley de la vivienda, y mi crítica venía porque para aplicar el 155 debe haber una reiterada desobediencia de los requerimientos e incumplimiento de las leyes.
Si nos ponemos así, Cataluña incumple, no la leyes sino sentencias sobre el bilingüismo en colegios ¿un 155 educativo para Cataluña?
Alguien sabe si esta señora hace algo en su trabajo? Porque me da que poco, más allá del ridículo de pedirle a los empresarios que bajen voluntariamente su margen de beneficios...