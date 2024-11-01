Iryo, actor clave en la liberalización de la alta velocidad y señalada por sus trabajadores

Fabrizio Favara, CEO de la compañía desde abril de 2025, calificaba es una entrevista la liberalización como una “historia de éxito”: “El ferrocarril es un mercado competitivo que crece desde la diversidad; no podemos tener nostalgia del monopolio”. Lo hacía a pesar de que la compañía ha operado en un contexto de pérdidas en sus dos primeros años: a los 25 millones de euros en pérdidas en 2022 se sumaron 31 millones de pérdidas en el 2023.
| etiquetas: transportes , iryo , ferrocarril , liberalización , economía
www.meneame.net/story/casi-mitad-maquinistas-iryo-marcha-renfe-comprom
Me huelo, que después de reunirse el PPSOE con el PPSOE, y al resto de partidos reunirse ese día le venía mal ...
La culpable de este día fue la mujer de la limpieza y el becario.
Y la investigación de la Guardia Civil, será valida o invalida, para el PPSOE o para el PPSOE según el resultado.
Del gobierno, digo.
Liberalismo: la ideología esquizofrénica del dos más dos son cinco, pero también pueden ser tres.