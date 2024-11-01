edición general
9 meneos
33 clics
Iryo, actor clave en la liberalización de la alta velocidad y señalada por sus trabajadores

Iryo, actor clave en la liberalización de la alta velocidad y señalada por sus trabajadores

Fabrizio Favara, CEO de la compañía desde abril de 2025, calificaba es una entrevista la liberalización como una “historia de éxito”: “El ferrocarril es un mercado competitivo que crece desde la diversidad; no podemos tener nostalgia del monopolio”. Lo hacía a pesar de que la compañía ha operado en un contexto de pérdidas en sus dos primeros años: a los 25 millones de euros en pérdidas en 2022 se sumaron 31 millones de pérdidas en el 2023.

| etiquetas: transportes , iryo , ferrocarril , liberalización , economía
8 1 0 K 109 actualidad
16 comentarios
8 1 0 K 109 actualidad
jonolulu #2 jonolulu *
Que a Iryo se le hayan marchado más de la mitad de los maquinistas de la plantilla es porque son putos rojos

www.meneame.net/story/casi-mitad-maquinistas-iryo-marcha-renfe-comprom
1 K 33
#4 Daniel2000
Con todo el respeto a las victimas , tanto fallecidos, como heridos y familiares de todos ellos ...

Me huelo, que después de reunirse el PPSOE con el PPSOE, y al resto de partidos reunirse ese día le venía mal ...

La culpable de este día fue la mujer de la limpieza y el becario.


Y la investigación de la Guardia Civil, será valida o invalida, para el PPSOE o para el PPSOE según el resultado.
1 K 24
Febrero2034 #1 Febrero2034
Empiezan los moñecos!!
2 K 23
Andreham #3 Andreham
Si elsaltodiario tiene que salir a defender al gobierno atacando a la empresa contrataria es porque algo habrá.

Del gobierno, digo.
1 K 17
Supercinexin #5 Supercinexin
El gerente de una gran empresa diciendo que "no hay que tener nostalgia del monopolio". Entonces, ¿a qué aspira su empresa? ¿A compartir mercado con trescientas empresas más? ¿A dejar de crecer en algún momento para que otras empresas puedan existir también?

Liberalismo: la ideología esquizofrénica del dos más dos son cinco, pero también pueden ser tres.
0 K 17
manbobi #10 manbobi
Ds gusto ver cómo los centrados del lugar ya conocen las causas del accidente.
0 K 12
Lamantua #6 Lamantua *
Y si ha sido un fallo de los raíles, quién es responsable..? :hug:
0 K 9
DonNadieSoy #8 DonNadieSoy
#6 ¿El fabricante?
0 K 11
#9 ElektroH *
#6 ADIF, como el ADministrador de la Infraestructuras Ferroviaria
0 K 8
kumo #7 kumo
Ya salió Puente diciendo en una de sus primeras declaraciones que el Iryo había causado el choque. Claro, voluntariamente descarrilo en una vía defectuosa para chocarse... Y los acólitos a repetirlo. Y no es la primera vez que hace algo así.
0 K 9
jonolulu #12 jonolulu
#7 ¿Fuente? Me da que te estás marcando un bulazo
0 K 16
#13 fremen11
#7 Claro porque el buje del vagón de Iryo que descarriló no puede ser la causa.....
0 K 7
GonzaloGarcíaTorres #14 GonzaloGarcíaTorres
A ver, seguir con la matraca cuando ya sabemos que es culpa del mantenimiento de vía... la opinión sincronizada se hizo con menéame. Es una extensión de La Moncloa...increíble que todavía exista.
0 K 6
#15 creinos
#14 Fuente, por favor?
0 K 6

menéame