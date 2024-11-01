Iryo, actor clave en la liberalización de la alta velocidad y señalada por sus trabajadores

Fabrizio Favara, CEO de la compañía desde abril de 2025, calificaba es una entrevista la liberalización como una “historia de éxito”: “El ferrocarril es un mercado competitivo que crece desde la diversidad; no podemos tener nostalgia del monopolio”. Lo hacía a pesar de que la compañía ha operado en un contexto de pérdidas en sus dos primeros años: a los 25 millones de euros en pérdidas en 2022 se sumaron 31 millones de pérdidas en el 2023.