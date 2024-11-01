Irse de la empresa con indemnización por modificación de las condiciones de trabajo

Hay varias causas legales por las que vosotros, como trabajadores, tenéis la opción de iros voluntariamente de la empresa cobrando indemnización y con derecho al paro o subsidio. Da igual lo que diga la empresa, porque no depende de su voluntad, sino de la vuestra. Entre estas causas está la modificación sustancial y perjudicial de vuestras condiciones de trabajo. Por ejemplo, un cambio perjudicial de horario o una rebaja o empeoramiento del salario fijo o el variable.