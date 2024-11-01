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Irse de la empresa con indemnización por modificación de las condiciones de trabajo

Irse de la empresa con indemnización por modificación de las condiciones de trabajo

Hay varias causas legales por las que vosotros, como trabajadores, tenéis la opción de iros voluntariamente de la empresa cobrando indemnización y con derecho al paro o subsidio. Da igual lo que diga la empresa, porque no depende de su voluntad, sino de la vuestra. Entre estas causas está la modificación sustancial y perjudicial de vuestras condiciones de trabajo. Por ejemplo, un cambio perjudicial de horario o una rebaja o empeoramiento del salario fijo o el variable.

| etiquetas: indemnización , condiciones de trabajo
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2 comentarios
7 1 0 K 94 actualidad
#2 tropezon
hay laboro, hay meneo
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Ovlak #1 Ovlak *
Cuidado con estas situaciones que a veces son las más complicadas de ganar. La ley dice modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El demonio está en esa palabra, ya que puede tener muchos matices subjetivos y depender del humor del juez de turno (además que es de las pocas cosas que le tocan demostrar al trabajador en lugar de a la empresa) y/o depender de si hay un acuerdo previo en la negociación colectiva. Laboro lo presenta, para variar, como una bicoca. Pero os podéis…   » ver todo el comentario
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menéame